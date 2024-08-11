Враг обстрелял Краматорск на Донетчине, есть пострадавшие
Ночью 11 августа враг в очередной раз нанес удары по Краматорску.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Краматорск вновь подвергся вражескому обстрелу. Есть пострадавшие и разрушения". - говорится в сообщении.
Он добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
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