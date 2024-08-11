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Украинскими знаменосцами на церемонии закрытия Олимпиады-2024 станут серебряные призеры Насибов и Лузан

Українськими прапороносцями на церемонії закриття Олімпіади-2024 стануть срібні призери Насібов і Лузан

На церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже будут нести флаг Украины борец Парвиз Насибов и гребчиха-каноистка Людмила Лузан.

Об этом пишет "Суспільне Спорт", информирует Цензор.НЕТ.

На церемонию закрытия Олимпийских игр 2024 года Украина делегировала двух представителей. Знаменосцами стали серебряные призеры игр Парвиз Насибов и Людмила Лузан.

Насибов завоевал серебро в греко-римской борьбе. А Лузан вместе с Анастасией Рыбачок завоевала серебряную награду в гребле на двойках на дистанции 500 метров.

Лузан второй раз подряд будет нести флаг на закрытии Игр. Именно она стала знаменосцем от Украины на церемонии закрытия в Токио-2020.

Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 запланирована на 22:00 11 августа.

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Дякую ВСІЙ нашій команді,нашим тренерам. Це така сама війна, яка є на Олімпіаді. Люди добрі вітайте наших переможців, вони зробили при такій війні, можливе і не можливе. С повагою з Польщі. Вітаю ,молодці. Так тримати наш Стяг!!!!
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11.08.2024 17:21 Ответить
чому не Харлан і Хижняк?
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11.08.2024 17:59 Ответить
Тоді вже Магучіх і Хижняк
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11.08.2024 20:31 Ответить
я з Миколаєва
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11.08.2024 20:34 Ответить
 
 