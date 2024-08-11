Украинскими знаменосцами на церемонии закрытия Олимпиады-2024 станут серебряные призеры Насибов и Лузан
На церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже будут нести флаг Украины борец Парвиз Насибов и гребчиха-каноистка Людмила Лузан.
Об этом пишет "Суспільне Спорт", информирует Цензор.НЕТ.
На церемонию закрытия Олимпийских игр 2024 года Украина делегировала двух представителей. Знаменосцами стали серебряные призеры игр Парвиз Насибов и Людмила Лузан.
Насибов завоевал серебро в греко-римской борьбе. А Лузан вместе с Анастасией Рыбачок завоевала серебряную награду в гребле на двойках на дистанции 500 метров.
Лузан второй раз подряд будет нести флаг на закрытии Игр. Именно она стала знаменосцем от Украины на церемонии закрытия в Токио-2020.
Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 запланирована на 22:00 11 августа.
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