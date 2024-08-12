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Умеров обсудил с министром обороны Франции Лекорню текущую ситуацию на фронте

Міністр оборони України Рустем Умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню.

Об этом Лекорню написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности речь шла о текущей ситуации на фронте.

"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Франции: Наступление ВСУ в Курской области имеет первоначальный успех

Автор: 

Франция (3497) Лекорню Себастьян (69) Умеров Рустем (507)


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