Умеров обсудил с министром обороны Франции Лекорню текущую ситуацию на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню.

Об этом Лекорню написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности речь шла о текущей ситуации на фронте.

"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Франции: Наступление ВСУ в Курской области имеет первоначальный успех