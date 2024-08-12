Умеров обсудил с министром обороны Франции Лекорню текущую ситуацию на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню.
Об этом Лекорню написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности речь шла о текущей ситуации на фронте.
"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", - отметил он.
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