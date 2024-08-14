За прошедшие сутки россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Херсонщины: 6 человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска обстреляли почти 20 населенных пунктов Херсонщины и областной центр. 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Черешенки, Садовое, Михайловка, Антоновка, Червоный Маяк, Тараса Шевченко, Томарино, Берислав, Велетенское, Музыковка, Днепровское, Зимовник, Белозерка, Золотая Балка, Тягинка и город Херсон.

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"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, учебное и медицинское учреждения, фермерское хозяйство; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 9 частных домов. также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили, автобус и сельхозтехнику", - написал Прокудин.

В ОВА отметили, что из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Напомним, за месяц РФ атаковала Херсонщину с дронов около 3300 раз, почти каждый второй пострадавший из-за российской агрессии на Херсонщине пострадал именно от ударов российских БпЛА.