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В результате обстрела Харьковщины повреждено несколько зданий, в Сумской области россияне атаковали 10 громад - два человека ранены

Наслідки авіаудару по Сумській громаді 8 серпня

В течение суток российские войска обстреляли Харьковскую и Сумскую области. На Сумщине ранены два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова и информацию Сумской ОВА.

Харьковщина

  • 19:00 м. Купянск. В результате атаки FPV-дроном поврежден частный дом.
  • 13:50 Харьковский р-н, пгт Казачья Лопань. В результате танкового обстрела повреждено помещение аптеки.
  • 08:17 Купянский р-н, г. Купянск. В результате атаки дрона было повреждено помещение операторского складского здания.

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Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.

  • Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов) по территории громады. В результате обстрела ранения получили двое жителей громады.
  • Юнаковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Ворожбянская громада: враг нанес авиаудары КАБ (8 взрывов).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: произошел удар FPV дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов).
  • Сумская громада: зафиксирована ракетная атака (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
  • Эсманьская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).

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Напомним, в пограничной 20-километровой зоне Сумской области введены ограничения на перемещение всех категорий граждан.

Автор: 

обстрел (26961) Сумская область (3017) Харьковщина (5577)


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