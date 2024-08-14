В результате обстрела Харьковщины повреждено несколько зданий, в Сумской области россияне атаковали 10 громад - два человека ранены
В течение суток российские войска обстреляли Харьковскую и Сумскую области. На Сумщине ранены два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова и информацию Сумской ОВА.
Харьковщина
- 19:00 м. Купянск. В результате атаки FPV-дроном поврежден частный дом.
- 13:50 Харьковский р-н, пгт Казачья Лопань. В результате танкового обстрела повреждено помещение аптеки.
- 08:17 Купянский р-н, г. Купянск. В результате атаки дрона было повреждено помещение операторского складского здания.
Сумщина
Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.
- Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов) по территории громады. В результате обстрела ранения получили двое жителей громады.
- Юнаковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Ворожбянская громада: враг нанес авиаудары КАБ (8 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: произошел удар FPV дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов).
- Сумская громада: зафиксирована ракетная атака (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманьская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).
Напомним, в пограничной 20-километровой зоне Сумской области введены ограничения на перемещение всех категорий граждан.
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