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Новости Война
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Во время выполнения боевого задания на Курщине погиб воин из Черкасской области Юрий Василенко

В боях против войск РФ в Курской области погиб воин из Черкасской области Юрий Василенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице Ирклиевской территориальной громады.

На Курщині у бою проти військ РФ загинув воїн Юрій Василенко

"09 августа 2024 года во время выполнения боевого задания, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество в бою за Родину, погиб наш земляк, Герой - защитник Василенко Юрий Владимирович, 1977 г.р., житель села Ирклиев.

Жизнь молодого воина оборвалась в результате штурмовых действий противника в районе населенного пункта Курской области (рф). Юрий - настоящий патриот, который, как и тысячи других сограждан, вынужден был оставить мирную жизнь и взять в руки оружие, чтобы не позорил вражеский сапог нашу землю, чтобы под мирным небом жил украинский народ", - говорится в сообщении.

Информацию о гибели военного в комментарии "18000" подтвердила пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

"Солдат Юрий Василенко был наводчиком механизированного отделения отдельной механизированной бригады. Он 1977 года рождения", - отметила она.

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потери (4373) Курск (1083) Черниговская область (1122)


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