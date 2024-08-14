Во время выполнения боевого задания на Курщине погиб воин из Черкасской области Юрий Василенко

В боях против войск РФ в Курской области погиб воин из Черкасской области Юрий Василенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице Ирклиевской территориальной громады.

"09 августа 2024 года во время выполнения боевого задания, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество в бою за Родину, погиб наш земляк, Герой - защитник Василенко Юрий Владимирович, 1977 г.р., житель села Ирклиев.

Жизнь молодого воина оборвалась в результате штурмовых действий противника в районе населенного пункта Курской области (рф). Юрий - настоящий патриот, который, как и тысячи других сограждан, вынужден был оставить мирную жизнь и взять в руки оружие, чтобы не позорил вражеский сапог нашу землю, чтобы под мирным небом жил украинский народ", - говорится в сообщении.

Информацию о гибели военного в комментарии "18000" подтвердила пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

"Солдат Юрий Василенко был наводчиком механизированного отделения отдельной механизированной бригады. Он 1977 года рождения", - отметила она.

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