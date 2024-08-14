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Боррель о наступлении ВСУ в Курской области: Путину не удалось сломить сопротивление Украины

Боррель прокоментував наступ ЗСУ у Курській області РФ

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз полностью поддерживает борьбу украинского народа с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

В частности, дипломат обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой последнее развитие событий на фронте и операцию ВСУ в Курской области РФ.

"Путину не удалось сломить сопротивление Украины своему неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", - подчеркнул Боррель.

Читайте также: Кулеба поговорил с Боррелем: Рассказал детали операции Украины в Курской области

Автор: 

Боррель Жозеп (784) Курск (1083)


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дед іді спать обратно
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14.08.2024 11:22 Ответить
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14.08.2024 11:25 Ответить
Шо, не встиг? Бо казали,що хлопак перевзувся.
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14.08.2024 11:28 Ответить
Перевзувся, але труси не встиг поміняти
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14.08.2024 12:06 Ответить
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14.08.2024 11:54 Ответить
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14.08.2024 12:05 Ответить
Еще черз 2.5 года Юрий Подоляка ведет репортаж о деятельности "т.н. правительства масквы в изгнании" из Пхеньяна.
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14.08.2024 12:40 Ответить
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14.08.2024 13:01 Ответить
 
 