Боррель о наступлении ВСУ в Курской области: Путину не удалось сломить сопротивление Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз полностью поддерживает борьбу украинского народа с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

В частности, дипломат обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой последнее развитие событий на фронте и операцию ВСУ в Курской области РФ.

"Путину не удалось сломить сопротивление Украины своему неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", - подчеркнул Боррель.

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