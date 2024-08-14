Боррель о наступлении ВСУ в Курской области: Путину не удалось сломить сопротивление Украины
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз полностью поддерживает борьбу украинского народа с российскими оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.
В частности, дипломат обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой последнее развитие событий на фронте и операцию ВСУ в Курской области РФ.
"Путину не удалось сломить сопротивление Украины своему неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", - подчеркнул Боррель.
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Денис #583838
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