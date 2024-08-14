В бою против рашистов на Луганщине погибла 19-летняя защитница Юлия Бояновская

12 августа во время боев против оккупантов на Луганщине погибла 19-летняя военнослужащая Юлия Бояновская.

Об этом сообщила заместитель городского головы Бибрского городского совета Львовщины Оксана Довгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В освободительных боях за Украину жертвенно отдала свою жизнь и навеки стала в ряды Небесного Воинства самая молодая наша Героиня - военнослужащая в/ч А4638, старший стрелок-оператор 1-го штурмового отделения 3-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона солдат Бояновская Юлия Игоревна, проходившая военную службу по контракту", - говорится в сообщении.

Защитница погибла возле населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области 12 августа 2024 года.

У нее остались мама, папа и 17-летний брат.

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