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Новости Война
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В бою против рашистов на Луганщине погибла 19-летняя защитница Юлия Бояновская

12 августа во время боев против оккупантов на Луганщине погибла 19-летняя военнослужащая Юлия Бояновская.

Об этом сообщила заместитель городского головы Бибрского городского совета Львовщины Оксана Довгаль, передает Цензор.НЕТ.

Загинула воїн Юлія Бояновська

"В освободительных боях за Украину жертвенно отдала свою жизнь и навеки стала в ряды Небесного Воинства самая молодая наша Героиня - военнослужащая в/ч А4638, старший стрелок-оператор 1-го штурмового отделения 3-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона солдат Бояновская Юлия Игоревна, проходившая военную службу по контракту", - говорится в сообщении.

Загинула воїн Юлія Бояновська

Защитница погибла возле населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области 12 августа 2024 года.

У нее остались мама, папа и 17-летний брат.

Смотрите: Во время выполнения боевого задания погиб командир авиационного звена, 27-летний капитан Александр Мигуля. ФОТО

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потери (4373) ВСУ (6553) Луганская область (6494)


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