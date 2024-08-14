Волейбол сидя: в Украине стартовал проект адаптивного спорта для ветеранов и ветеранок, потерявших конечности во время войны

В Украине стартовал новый проект "Волейбол сидя - ближний круг: адаптивный спорт и возможности для ветеранов", направленный на поддержку наших защитников и защитниц, потерявших конечности во время войны, защищая нашу страну от российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Чиста планета".

Цель проекта - создание условий и непосредственное осуществление физкультурно-спортивной реабилитации и социальной интеграции ветеранов и ветеранок с ампутациями нижних конечностей путем привлечения их к игре в волейбол сидя, который является эффективным адаптивным, реабилитационным и паралимпийским видом спорта, признанным в мире и в Украине.

Волейбол сидя - адаптивный вид спорта, командная неконтактная игра, в которой соперники разграничены сеткой, а игроки каждой из команд объединены совместными действиями и мотивацией достижения победы. Игра в волейбол снимает страх непосредственного физического взаимодействия и возможного травматизма, риск которого - значительный во многих контактных видах спорта.







Организаторы проекта, вместе с известными спортсменами и тренерами, работают над развитием этой программы, чтобы обеспечить ветеранов и ветеранок необходимой поддержкой и возможностями для тренировок и соревнований. Инициатива уже получила поддержку от многих организаций и общественных деятелей.

В команду проекта входят опытные тренеры, имеющие многолетний опыт, в том числе - участия в международных соревнованиях по волейболу.

Сейчас принято решение о строительстве открытых волейбольных площадок для проведения в теплое время года тренировок по волейболу сидя для воинов и воительниц, которые проходят этап реабилитации и восстановления в Военно-медицинском клиническом лечебно-реабилитационном центре (город Ирпень) и ГУ Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины (город Киев).

Чтобы реализовать проект, организаторы решили привлечь поддержку общественности с помощью социального краудфандинга. Они считают, что решение социальных проблем возможно только при совместном участии общественности и через коллективные усилия.

Следующим этапом проекта, кроме еженедельных тренировок, является проведение учебно-тренировочных сборов и городских, региональных и всеукраинских чемпионатов АЛВС с организованным квалифицированным судейством соревнований и награждением победителей. Лучшие команды смогут участвовать в международных соревнованиях.





Лучшие игроки в волейбол сидя будут иметь возможность учиться и повышать спортивную квалификацию в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова, с последующим трудоустройством в сети секций АЛВС ОО "Волейбольный клуб Тищенко", что определено соответствующим соглашением о сотрудничестве.

Проект"Волейбол сидя - ближний круг: адаптивный спорт и возможности для ветеранов" - не только возможность для физического восстановления через спорт, но и важный шаг к социальной интеграции и новым жизненным перспективам.

"Поддержите наш проект и помогите защитникам и защитницам, потерявшим нижние конечности, вернуться к полноценной жизни через спорт. Присоединяйтесь к нашей команде любыми имеющимися у вас возможностями и ресурсами: донатами, распространением информации о проекте, предложениями о сотрудничестве, использовании спортивных сооружений и волейбольных площадок, спортивного оборудования и инвентаря, развития спортивной инфраструктуры, личным профессиональным участием в проекте как тренеры по волейболу сидя и как игроки", - призвали в проекте.