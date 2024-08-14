Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине, - премьер Эстонии Михал

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что РФ должна заплатить за разрушения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Премьер провел совместную пресс-конференцию с финским коллегой Петтери Орпо.

Оба премьер-министра выразили поддержку Украины в войне против России, а также подчеркнули необходимость ЕС увеличить расходы на оборону. Орпо считает, что Украина имеет право обороняться, а также провести операцию в Курской области. Михал также согласился с этой позицией.

"Понятно, что Россия представляет постоянную угрозу. Путин уважает только силу", - отметил Орпо.

По мнению премьер-министра Эстонии, Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине.

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