Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине, - премьер Эстонии Михал
Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что РФ должна заплатить за разрушения в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Премьер провел совместную пресс-конференцию с финским коллегой Петтери Орпо.
Оба премьер-министра выразили поддержку Украины в войне против России, а также подчеркнули необходимость ЕС увеличить расходы на оборону. Орпо считает, что Украина имеет право обороняться, а также провести операцию в Курской области. Михал также согласился с этой позицией.
"Понятно, что Россия представляет постоянную угрозу. Путин уважает только силу", - отметил Орпо.
По мнению премьер-министра Эстонии, Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине.
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valentyna #410470
показать весь комментарий14.08.2024 14:59 Ответить Мне нравится 3
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