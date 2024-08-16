Украинскую памятную монету признали лучшей в мире монетой о современном событии

Украинская серебряная памятная монета "Смелость быть. UA" победила в номинации "Лучшая монета о современном событии" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса "Монета года".

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Результаты конкурса были объявлены 8 августа во время Всемирной выставки денег в Роузмонте (США).

Как напомнили в НБУ, памятная монета "Смелость быть. UA" посвящена смелости украинской нации и продолжала серию "Бессмертная моя Украина".

Ее ввели в обращение 23 августа 2023 года. Она имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г. Кроме того, монета украшена локальной позолотой.

Авторами эскизов выступили киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор - Владимир Атаманчук.

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

В этом году международные эксперты определяли победителей среди почти 600 монет из 42 стран мира, выпущенных в 2023 году.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали три украинские памятные монеты: