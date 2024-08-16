Застройщик Столар приватизировал госпредприятие с участком земли рядом с НСК "Олимпийский" в центре Киева

Победителем приватизационного аукциона по продаже госпредприятия с участком земли в центре Киева стала фирма застройщика Вадима Столара.

На онлайн-аукционе по приватизации единого имущественного комплекса государственного автотранспортного предприятия "Автомехбаза" победитель предложил уплатить за объект 80,6 млн грн, а также 16,1 млн грн НДС, сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИУ).

Объект расположен в центре Киева - в переулке Лабораторном, 7а, в Печерском районе, рядом с НСК "Олимпийский, городской клинической больницей и церковью св. Николая Мирликийского.

В приобретенный объект входят: административное сооружение, КПП, гаражные боксы, склады, мастерские, трансформаторная подстанция и тому подобное. Также 26 единиц транспортных средств и спецтехники 1979 - 2006 года выпуска и 86 единиц движимого имущества, которые учитываются на балансе предприятия и входят в состав объекта приватизации.

Общая площадь зданий и сооружений объекта приватизации составляет 1675,7 кв. м. В постоянном пользовании предприятия находится участок площадью более 0,80 га с целевым назначением "Эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений".

По данным в системе "Прозоро.Продажи", победную ставку на аукционе сделало ООО "Тауэр групп". Согласно представленным компанией документам, бенефициарным владельцем фирмы через АО "ЗНВКИФ "Генезис" является избранный от "ОПЗЖ" народный депутат и известный столичный застройщик Вадим Столар.

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Как сообщалось, в феврале 2023 года СБУ проводила обыски у Вадима Столара по делу об участии в схемах легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. О процессуальном статусе самого Столара в этом деле неизвестно.

Тем временем бизнес-партнер главы Офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев начал активно входить соучредителем в компании, связанные со Столаром, выяснили журналисты.