На крыше 5-этажки в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар (обновлено). ФОТОрепортаж
Сейчас в Соломенском районе Киева на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным КГВА, ранг пожара - 2.
Подразделения спасателей прорабатывают вызов. Данные о пострадавших на эту минуту отсутствуют.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщили в КВА, в 14:13 пожар локализован. Площадь пожара – примерно 700 м.кв.
По данным ГСЧС, на месте работает 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
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В этом проекте хрущевок под крышей вообще никаких коммуникаций не проходит. Их только интернетчики и жители верхнего этажа осваивают. Обычно там только пыль и старые вещи.