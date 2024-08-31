На крыше 5-этажки в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Сейчас в Соломенском районе Киева на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным КГВА, ранг пожара - 2.

Подразделения спасателей прорабатывают вызов. Данные о пострадавших на эту минуту отсутствуют.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в КВА, в 14:13 пожар локализован. Площадь пожара – примерно 700 м.кв.

По данным ГСЧС, на месте работает 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.













