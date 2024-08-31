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На крыше 5-этажки в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Сейчас в Соломенском районе Киева на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным КГВА, ранг пожара - 2.

Подразделения спасателей прорабатывают вызов. Данные о пострадавших на эту минуту отсутствуют.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в КВА, в 14:13 пожар локализован. Площадь пожара – примерно 700 м.кв.

По данным ГСЧС, на месте работает 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ
пожежа Київ

Автор: 

Киев (25499) пожар (5936)


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Скоріш електрика...відключення не добре діють і замикає...
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31.08.2024 14:02 Ответить
А якщо ще та, стара проводка була..вона не витримає одночасне ввімкнення бойлера, холодильника, телевізора й купи зарядок. Хз, що там ще ввімкнено було.
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31.08.2024 14:39 Ответить
на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар Источник:
В этом проекте хрущевок под крышей вообще никаких коммуникаций не проходит. Их только интернетчики и жители верхнего этажа осваивают. Обычно там только пыль и старые вещи.
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31.08.2024 14:45 Ответить
І весь периметр палає..карлсон білизну сушив. Ті самі інтернетчики могли до старої проводки підключитись. Навіть до люмінію мідь прикрутити))
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31.08.2024 15:06 Ответить
Маринка, нет (не должно быть по эксплуатационному паспорту здания) там проводки. Ни алюминиевой, ни какой другой. И белье там в пылюке не посушишь. И вход/влаз там по отвесной лестнице в люк на 5 ом этаже. Это чисто человеческий фактор, бомжи или осваивание площади жильцами
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31.08.2024 15:20 Ответить
 
 