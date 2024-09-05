РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9859 посетителей онлайн
Новости
328 0
обстрел (25728) Херсон (2654) Херсонщина (4381)

Оккупанты утром атаковали с дронов Херсон и Садовое, есть раненые

Дрон з вибухівкою

Утром российские оккупанты в Херсоне с дрона атаковали мужчину, в Садовом под удар российского БпЛА попали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"В результате сброса взрывчатки с БПЛА 76-летний херсонец получил взрывную травму и осколочное ранение плеча. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне раздаются взрывы

Также утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Садовом. Под вражеский удар попали три человека, которые находились возле машины. В результате сброса взрывчатки мужчины, 43, 73 и 42 года, получили контузии и взрывные травмы. Двух мужчин госпитализировали.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 