Операция на Курщине – это превентивный удар, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.
Об этом он сказал в интервью изданию NBC, передает Цензор.НЕТ.
"У нас было понимание, что нам надо сделать. У нас было понимание, что скорее всего, если они прорвут нашу границу на Сумщине, напротив Курщины, мы будем очень долго останавливать, а потом вытеснить их - это надо иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы сделали такой превентивный удар, который разработали как операцию", - пояснил Зеленский.
По словам президента, было несколько вариантов проведения операции на Курщине.
"Если операция пойдет положительно - вот точки, куда мы должны выйти. А если будет более сложной - минимум, который мы должны сделать. Она пошла более успешно. Поэтому мы применили план А", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Строковиками? Прорвуть? 🤔
А якщо там були великі угрупування регулярних військ (контрактники, найманці), то куди вони поділися? Разом з "Ахматом" здриснули?
З тієї інформації, що є в доступних джерелах саме так і виходить...
Хоча може бути й інший бік: на Сумщині були такі "потужні" оборонні споруди, що їх би й строковики подолали...
Ну не вірю я жодному слову, що воно каже: на шостий рік "царювання" цього недолугого це вже перетворилося на інстинкт. А з огляду на скандали з побудовою фортифікацій і офіційні новини з Курщини, то вимальовуються в мене саме такі 2 варіанти.
Де ж можна так словоблудити! Це схоже на неадекватність, а адекватним серйозної зброї не дають, навіть інколи виделки з ложками забирають.
Завжди вважалося що людина, котра не може зрозуміло складати слова до купи - дУрень.
Але тепер в Україні це - "президент".
Чудова ілюстрація особистої ролі ZE в плануванні та проведенні військової операції. Гімно-командувач навіть зараз не знає яких ресурсів вона потребувала та чи мали ті ресурси ЗСУ.
Профан-ухилянт рулить, на жаль.