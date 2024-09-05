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Зеленский (19011) Курск (829)

Операция на Курщине – это превентивный удар, - Зеленский

Зеленський назвав операцію на Курщині превентивним ударом

Президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.

Об этом он сказал в интервью изданию NBC, передает Цензор.НЕТ.

"У нас было понимание, что нам надо сделать. У нас было понимание, что скорее всего, если они прорвут нашу границу на Сумщине, напротив Курщины, мы будем очень долго останавливать, а потом вытеснить их - это надо иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы сделали такой превентивный удар, который разработали как операцию", - пояснил Зеленский.

По словам президента, было несколько вариантов проведения операции на Курщине.

"Если операция пойдет положительно - вот точки, куда мы должны выйти. А если будет более сложной - минимум, который мы должны сделать. Она пошла более успешно. Поэтому мы применили план А", - добавил он.

Читайте: Именно нехватка дальнобойного оружия привела к операции ВСУ на Курщине, - Зеленский
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Топ комментарии
+9
Чекаємо наступних превентивних ударів на білгородщині та брянщині!
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05.09.2024 12:23
+8
А перед ким він виправдовується?
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05.09.2024 12:25
+6
Превентивний. Звідки він це слово знає?
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05.09.2024 12:28
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Цей не встигає зачитувати подані варіанти виправдань операції в Курській.
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05.09.2024 12:20 Ответить
А перед ким він виправдовується?
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05.09.2024 12:25 Ответить
Перед населенням і партнерами.
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05.09.2024 13:38 Ответить
Швидше за все перед кураторами
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05.09.2024 14:14 Ответить
А х о его куратор?
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05.09.2024 15:52 Ответить
Тільки треба було це робити на 2 роки раніше ...
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05.09.2024 12:22 Ответить
Чекаємо наступних превентивних ударів на білгородщині та брянщині!
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05.09.2024 12:23 Ответить
А може відвертання уваги від подій на Донбасі, та відтягування резервів з оборони? Все згідно оманського плану!
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05.09.2024 12:25 Ответить
"...вони прорвуть наш кордон на Сумщині, навпроти Курщини..." Джерело:

Строковиками? Прорвуть? 🤔
А якщо там були великі угрупування регулярних військ (контрактники, найманці), то куди вони поділися? Разом з "Ахматом" здриснули?
З тієї інформації, що є в доступних джерелах саме так і виходить...

Хоча може бути й інший бік: на Сумщині були такі "потужні" оборонні споруди, що їх би й строковики подолали...

Ну не вірю я жодному слову, що воно каже: на шостий рік "царювання" цього недолугого це вже перетворилося на інстинкт. А з огляду на скандали з побудовою фортифікацій і офіційні новини з Курщини, то вимальовуються в мене саме такі 2 варіанти.
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05.09.2024 12:28 Ответить
В нього з пуйлом один спічрайтер на двох..вони ахінею навіть однаковими текстами несуть..
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05.09.2024 12:36 Ответить
Та ясно! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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05.09.2024 12:30 Ответить
Блііін! Краще б мовчав! Адже перед тим вже видав іншу версію: "Саме брак далекобійної зброї призвів до операції ЗСУ на Курщині, - Зеленський Джерело:
Де ж можна так словоблудити! Це схоже на неадекватність, а адекватним серйозної зброї не дають, навіть інколи виделки з ложками забирають.
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05.09.2024 12:28 Ответить
Він просто накидує варіантів. А кожен хай обирає, який йому подобається.
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05.09.2024 12:37 Ответить
Превентивний. Звідки він це слово знає?
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05.09.2024 12:28 Ответить
Мабуть у суфлері так було написано.
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05.09.2024 12:34 Ответить
А це те слово, яке путлєр 100500 разів повторив, коли 24 напав.
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05.09.2024 12:37 Ответить
"...такий превентивний удар, який розробили як операцію..."

Завжди вважалося що людина, котра не може зрозуміло складати слова до купи - дУрень.
Але тепер в Україні це - "президент".
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05.09.2024 12:29 Ответить
"...це треба мати перевагу в людях і зброї. Не факт, що у нас вона буде.",-

Чудова ілюстрація особистої ролі ZE в плануванні та проведенні військової операції. Гімно-командувач навіть зараз не знає яких ресурсів вона потребувала та чи мали ті ресурси ЗСУ.
Профан-ухилянт рулить, на жаль.
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05.09.2024 12:30 Ответить
І слава богу шо не знає.
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05.09.2024 12:33 Ответить
зелені рік складали допомогу техніки, яку надавали партнери і 70% загнали в напівоточення на Курську область, щоб кацапи задекілька місяців знищили техніку і описали це як перемога на Курській дузі, мабуть на день народженню ***** подарунок від патрушева,який тримає за яй*я найвеличнішого *ідора.
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05.09.2024 12:54 Ответить
"Превентивний" дуже невдале слово в наших реаліях. Можна було сказати "зіграли на випередження".
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05.09.2024 13:05 Ответить
***** теж говорил в 22 шо превентивно ударял
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05.09.2024 15:53 Ответить
 
 