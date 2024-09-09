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Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины, 11 человек ранены

Обстріли Херсонщини 8 вересня

В течение 8 сентября враг обстрелял Антоновку, Берислав, Велетенское, Гавриловку, Гончарное, Камышаны, Никольское, Меловое, Приозерное, Понятовку, Новокаиры, Новоберислав, Шевченковку, Качкаровку, Станислав, Садовое, Одрадокаменку, Токаревку, Змиевку и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 9 частных домов. Также оккупанты повредили магазин, газопровод и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения.

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