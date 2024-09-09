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Среди учеников киевской школы – вспышка кишечной инфекции, начато эпидрасследование

Кишкова інфекція в школі Києва

6 сентября в г. Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Как отмечается, сейчас все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие - проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также в случае несоблюдения гигиены рук.

Симптомы острых кишечных инфекций:

  • слабость,
  • повышение температуры,
  • боль в животе,
  • рвота и диарея.

інфекція в школі Києва
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