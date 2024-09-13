Утром рашисты атаковали с БПЛА Велетенское и Киндийку на Херсонщине, есть раненые

13 сентября в 9:30 военные РФ сбросили взрывчатку с БПЛА в Велетенском, около 10:10 атаковали Киндийку Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Утром под ударом российского БПЛА оказалось Велетенское. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали 75-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые находились на улице", - говорится в сообщении.

Они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей. Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Около 10 утра враг атаковал Киндийку, травмированы двое гражданских. В частности, 55-летний мужчина, который в момент удара находился во дворе дома, получил взрывную травму и осколочное ранение голени.

Также в прокуратуре Херсонской области сообщили, что в больнице Херсона умерла 78-летняя женщина, получившая ранения 12 сентября в результате артиллерийского обстрела Станислава.

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