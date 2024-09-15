РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11752 посетителя онлайн
Новости
2 530 0
беспилотник (3151) Киев (24766) воздушная тревога (688)

В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. КАРТА

шахеди

Вечером 15 сентября в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!"- говорится в сообщении.

Карта повітряних тривог

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 15 сентября российские захватчики совершили пуск ударных беспилотников с северного направления.

Также читайте: Враг запустил ударные БпЛА с севера, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 