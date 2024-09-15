В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. КАРТА
Вечером 15 сентября в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!"- говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 15 сентября российские захватчики совершили пуск ударных беспилотников с северного направления.
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