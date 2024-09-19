Президент Румынии Йоганнис предлагает создать учебный центр для украинских морпехов

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к парламенту страны с просьбой одобрить создание учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

В письме в парламент Румынии лидер отметил, что последние события в войне РФ против Украины "подчеркнули необходимость интенсификации и диверсификации обучения военных ВСУ".

Учебный центр будет помогать с подготовкой украинской морской пехоты в пределах имеющихся возможностей.

Читайте также: Румыния подарила Украине систему Patriot

Центр будет работать в течение двух лет при условии предварительного одобрения. Взносы международного сообщества помогут поддерживать его работу, в то же время Великобритания обеспечит полное финансирование и плановую поддержку для его начального развития.

"Румыния оставляет за собой право отказаться от обязательств в любой момент во время учебного процесса или в конце согласованного периода", - пишет издание.

Предложение было сделано в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Читайте также: Польша, Латвия и Румыния призвали немедленно усилить ПВО на восточном фланге НАТО