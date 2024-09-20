На Киевщине планируется масштабный проект по строительству новых очистных сооружений
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В Киевской области, на территории Боярской громады, планируется масштабный проект по строительству очистных сооружений, которые будут иметь производительность до 5000 м³ стоков за сутки. Основной целью проекта является улучшение экологической ситуации в регионе, в частности обеспечение качественной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от села Крюковщина.
Инициатором этого масштабного проекта стал житель и активный общественный активист Крюковщины Александр Буряк.
Согласно проекту, разработанному ЧП "Укрбиотал-проект", очистные сооружения будут использовать передовую технологию биологической очистки стоков "BIOTAL". Установка полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Вода после очистки будет соответствовать всем нормативным показателям и сможет быть сброшена в реку Северка для пополнения водных ресурсов.
"Основные преимущества новых очистных сооружений включают высокую эффективность очистки, минимальное влияние на окружающую среду, а также возможность автоматического управления и дистанционного контроля. Важно отметить, что строительство будет соответствовать всем экологическим и санитарным требованиям, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду", - отмечает инициатор проекта Александр Буряк.
Строительство очистных сооружений стало критически важным из-за значительного увеличения количества домовладений на Крюковщине и растущей нагрузки на существующую инфраструктуру. По словам Александра Буряка, благодаря современным европейским технологиям, которые включают многоступенчатую систему очистки, вода после переработки сможет использоваться для полива и других нужд.
По словам мецената и инициатора проекта Буряка, он направлен на обеспечение безопасности экологической среды и улучшение условий жизни жителей региона.
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написано ж:
житель та активний громадський активіст Крюківщини Олександр Буряк. Джерело:
добре хоч що НЕ прохожий, а мєстний
а взагалі, дорогі, боярчани, плюньте ви на це - при блекаутах не буде води і ваша, пардон, срань із вами ж і залишиться.
не з того кінця почав житєль та простий меценат, не з того ...
"Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)
житель та активний громадський активіст Крюківщини Олександр Буряк... з античним профілем
вшанувати Верховного Говнокомандувача
весь смердить відстійниками та мусоропереробним заводом, жити там просто неможливо
Я к чему? Население Крюковщины - 12 тысяч человек.
Мощность очистных 5 тысяч тонн в сутки. Вот!
400 литров воды на человека - 2 ванных набрать и слить. Для сравнения, по счётчику с колонкой 4-5 тонн в месяц.
Со стольного Киева дрянь будут лить в Боярку, отстойники в Крюковщине. А шоб народ безмолствовал ему могут (за его деньги) канализацию по улице проложить.
Через дорогу, в Мархаливке, чтоб местная власть не дулась на стройку на болоте мемориала, голове маленькое кладбище подарили. Такое знаете, личное, маленькое кладбище, на пропитание.
Ну как я люблю рассказы про маленьких жуликов.
від зе лайна