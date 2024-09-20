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благотворительность (604) Киевская область (3923) экология (1577) Буряк Александр (8)

На Киевщине планируется масштабный проект по строительству новых очистных сооружений

Новости компаний

В Киевской области, на территории Боярской громады, планируется масштабный проект по строительству очистных сооружений, которые будут иметь производительность до 5000 м³ стоков за сутки. Основной целью проекта является улучшение экологической ситуации в регионе, в частности обеспечение качественной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от села Крюковщина.

очисні споруди у Крюківщині

Инициатором этого масштабного проекта стал житель и активный общественный активист Крюковщины Александр Буряк.

Согласно проекту, разработанному ЧП "Укрбиотал-проект", очистные сооружения будут использовать передовую технологию биологической очистки стоков "BIOTAL". Установка полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Вода после очистки будет соответствовать всем нормативным показателям и сможет быть сброшена в реку Северка для пополнения водных ресурсов.

Буряк Олександр меценат з Крюківщини

"Основные преимущества новых очистных сооружений включают высокую эффективность очистки, минимальное влияние на окружающую среду, а также возможность автоматического управления и дистанционного контроля. Важно отметить, что строительство будет соответствовать всем экологическим и санитарным требованиям, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду", - отмечает инициатор проекта Александр Буряк.

Строительство очистных сооружений стало критически важным из-за значительного увеличения количества домовладений на Крюковщине и растущей нагрузки на существующую инфраструктуру. По словам Александра Буряка, благодаря современным европейским технологиям, которые включают многоступенчатую систему очистки, вода после переработки сможет использоваться для полива и других нужд.

По словам мецената и инициатора проекта Буряка, он направлен на обеспечение безопасности экологической среды и улучшение условий жизни жителей региона.
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Топ комментарии
+2
О.Буряк нардеп 5-го, 6-го скликання від "блоку Ю.Тимошенко. Нє. Довіра напополам з недовірою.
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20.09.2024 20:10
+2
де той геркулес, який авгієві конюшні коридорів влади від всієї зеленої нечисті, яка там скопичується, нарешті вичистить?
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20.09.2024 20:11
+2
Тут есть не дети асфальта? Кто жил в своем доме без водопровода? Вспомните, сколько ведер воды в день носили?
Я к чему? Население Крюковщины - 12 тысяч человек.
Мощность очистных 5 тысяч тонн в сутки. Вот!
400 литров воды на человека - 2 ванных набрать и слить. Для сравнения, по счётчику с колонкой 4-5 тонн в месяц.
Со стольного Киева дрянь будут лить в Боярку, отстойники в Крюковщине. А шоб народ безмолствовал ему могут (за его деньги) канализацию по улице проложить.
Через дорогу, в Мархаливке, чтоб местная власть не дулась на стройку на болоте мемориала, голове маленькое кладбище подарили. Такое знаете, личное, маленькое кладбище, на пропитание.
Ну как я люблю рассказы про маленьких жуликов.
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20.09.2024 21:37
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О.Буряк нардеп 5-го, 6-го скликання від "блоку Ю.Тимошенко. Нє. Довіра напополам з недовірою.
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20.09.2024 20:10 Ответить
який такий ще депутат?
написано ж:

житель та активний громадський активіст Крюківщини Олександр Буряк. Джерело:

добре хоч що НЕ прохожий, а мєстний

а взагалі, дорогі, боярчани, плюньте ви на це - при блекаутах не буде води і ваша, пардон, срань із вами ж і залишиться.

не з того кінця почав житєль та простий меценат, не з того ...
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20.09.2024 20:22 Ответить
нечістоти Боярки пахнуть виборами а ще...

"Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)

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20.09.2024 20:31 Ответить
де той геркулес, який авгієві конюшні коридорів влади від всієї зеленої нечисті, яка там скопичується, нарешті вичистить?
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20.09.2024 20:11 Ответить
ось він !!!!!!
житель та активний громадський активіст Крюківщини Олександр Буряк... з античним профілем

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20.09.2024 20:24 Ответить
Треба ж спорудам якесь iм"я дати - наприклад,
вшанувати Верховного Говнокомандувача
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20.09.2024 20:21 Ответить
Жомова яма
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20.09.2024 20:27 Ответить
особисто я за ці споруди обома руками ... якби в тих очистних відстойниках потопили все зелене лайно
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20.09.2024 20:30 Ответить
Такі проекти потрібно будувати за межами населених пунктів, наприклад Харківський масив
весь смердить відстійниками та мусоропереробним заводом, жити там просто неможливо
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20.09.2024 21:14 Ответить
Коли побудували Бортницьку станцію аерації - вона і була за межами міста
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20.09.2024 22:54 Ответить
Тут есть не дети асфальта? Кто жил в своем доме без водопровода? Вспомните, сколько ведер воды в день носили?
Я к чему? Население Крюковщины - 12 тысяч человек.
Мощность очистных 5 тысяч тонн в сутки. Вот!
400 литров воды на человека - 2 ванных набрать и слить. Для сравнения, по счётчику с колонкой 4-5 тонн в месяц.
Со стольного Киева дрянь будут лить в Боярку, отстойники в Крюковщине. А шоб народ безмолствовал ему могут (за его деньги) канализацию по улице проложить.
Через дорогу, в Мархаливке, чтоб местная власть не дулась на стройку на болоте мемориала, голове маленькое кладбище подарили. Такое знаете, личное, маленькое кладбище, на пропитание.
Ну как я люблю рассказы про маленьких жуликов.
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20.09.2024 21:37 Ответить
Классика жанра же😆
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20.09.2024 22:08 Ответить
будуть чистити столицю
від зе лайна
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20.09.2024 21:47 Ответить
 
 