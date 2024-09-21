С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение, больше всего на Лиманском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 субботы, 21 сентября, на фронте произошло 81 боестолкновение. Горячее всего на Лиманском, а также Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Отмечается, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Павловка, Луговка, Любимовка, Дегтярное, Возрожденовское, Ромашково, Хмелев, Мезеновка, Бруски, Бобылевка, Рудак, Степок, Студенок, Свобода, Чайкино и Свободная Слобода.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Гириного, Победы, Новенького, Ястребиного и Шалыгиного.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной, Новоселовки, Лозовой и Стельмаховки. Одно боестолкновение еще продолжается. По Купянску и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары пятью управляемыми авиационными бомбами.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина, Невское, Торское, Новосадово и Терны. Тринадцать боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Выемки на Северском направлении. Одно боестолкновение завершено без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали семь атак российских захватчиков вблизи Калиновки, Майского и Андреевки. Три вражеских штурма еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРАми по Часову Яру, Ивановскому, Предтечиному и Ступочкам.

На Торецком направлении агрессор восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Враг активно применяет авиацию. По Торецку, Белой Горе, Александро-Калиновому нанес удары КАБами, а по Дружбе и Дачному бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 10 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Горняк, Желанное Первое, Георгиевка, Екатериновка и Константиновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражены.

На Времевском направлении состоялось четыре вражеские атаки неподалеку Катериновки и Угледара. Один бой еще продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Также в Генштабе отметили, что продолжается операция ВСУ в Курской области РФ. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов двадцатью КАБами по собственной территории.

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