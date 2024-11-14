Сообщено о подозрении экс-налоговику из Житомирщины, 2 года незаконно получавшему зарплату как военный, - ГБР
ГБР разоблачило экс-пналоговика из Житомирщины, который два года незаконно получал зарплату, изображая из себя защитника
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату", - говорится в сообщении.
Что сделал подозреваемый?
Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины в июне 2022 года, но на службе так и не появился. Однако, это дало ему возможность освободиться от выполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.
Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тыс. грн зарплаты в налоговой.
В данное время чиновник уволен с занимаемой должности.
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