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Новости
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Сообщено о подозрении экс-налоговику из Житомирщины, 2 года незаконно получавшему зарплату как военный, - ГБР

ГБР разоблачило экс-пналоговика из Житомирщины, который два года незаконно получал зарплату, изображая из себя защитника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату", - говорится в сообщении.

Експодатківець із Житомирщини отримував зарплату як військовий

Что сделал подозреваемый?

Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины в июне 2022 года, но на службе так и не появился. Однако, это дало ему возможность освободиться от выполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тыс. грн зарплаты в налоговой.

В данное время чиновник уволен с занимаемой должности.

Автор: 

ГБР (2979) заработная плата (2400) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+14
Скільки з тих 700 тис отримав командир "добровольчого формування Дніпровської міської територіальної громади"?
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14.11.2024 10:04
+10
20тис в міс сплатив "розводящому" і "служи" далі
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14.11.2024 10:10
+9
Таких повно.Порішав і нібито служить.Зарплата командиру,і все.
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14.11.2024 10:36
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Скільки з тих 700 тис отримав командир "добровольчого формування Дніпровської міської територіальної громади"?
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14.11.2024 10:04 Ответить
Таких повно.Порішав і нібито служить.Зарплата командиру,і все.
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14.11.2024 10:36 Ответить
А що, так можна?
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14.11.2024 10:08 Ответить
Він певно ще не останній у цій плеаді.
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14.11.2024 10:11 Ответить
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14.11.2024 10:38 Ответить
20тис в міс сплатив "розводящому" і "служи" далі
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14.11.2024 10:10 Ответить
До Дніпровсько - коломийської громади,звісно,питань не може бути...тільки до Житомирської податкової....
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14.11.2024 10:26 Ответить
Аудит. Хтось ще пам'ятає "аудит Сирського"?
Так ні на яку армію бюджету та допомоги партнерів не вистачить.
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14.11.2024 10:36 Ответить
А якщо глибше копнути , то ще і пенсія по інвалідності непогана .
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14.11.2024 10:55 Ответить
https://dumskaya.net/news/v-odesse-vosstanavlivayut-spaso-preobrazhenskiy-186488/

В Одессе продолжаются работы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе кацапского патриархата
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14.11.2024 11:28 Ответить
таких мертвих душ в тероборон1 тисяч1 . все п1д кер1вництвом . Черкаси не в1дстають , комбриг там так 1 зв1льнився . щоб не було розголосу
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14.11.2024 11:34 Ответить
Так он же еще и за "службу" получал деньги.
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14.11.2024 12:49 Ответить
не за то, що отримував, а за то, що спіймався
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14.11.2024 14:09 Ответить
Що ж ми за народ такий, крадем безбожно, хто тільки де може.
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14.11.2024 14:23 Ответить
 
 