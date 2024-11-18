Сутки на Херсонщине: враг атаковал 19 населенных пунктов, ночью ударил по одному из областных заведений здравоохранения, утром обстрелял Киндийку, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Золотая Балка, Станислав, Александровка, Бургунка, Миловое, Новодмитровка, Осокоровка, Никольское, Антоновка, Тягинка, Нововоронцовка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Молодежное, Новорайск, Николаевка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные били по социальной инфраструктуре региона; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 53 частных дома. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили", - говорится в сообщении.
17 ноября на Херсонщине 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения.
Ночью российские оккупанты атаковали с БПЛА одно из областных учреждений здравоохранения. Из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона уничтожены два транспортных средства скорой помощи. Пострадавших среди пациентов и медиков - нет.
Утром 18 ноября рашисты не прекращают атак на Херсонщину: обстреляли пригород Херсона - Киндийку. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 46-летний местный житель.
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