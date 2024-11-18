Великобритания успешно испытала новую крылатую мини-ракету Spear 3

Великобритания провела первые испытания малогабаритной крылатой ракеты Spear 3. Первый запуск осуществлен в Швеции, на военном полигоне Видсел, где обычно и проходят тесты подобного ракетного вооружения.

Spear 3 создана на базе ракеты Brimstone. Вместо ракетного двигателя - турбореактивный двигатель PBS TJ150, который разгоняет ее до высоких дозвуковых скоростей. Также появилось крыло, которое увеличило дальность до 150 км на высоких дозвуковых скоростях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Наведение - на среднем этапе траектории - используется и GPS (для отслеживания местоположения), и инерциальная навигационная система.

Spear 3 запустили с истребителя Typhoon, говорится на официальном сайте Королевских Воздушных Сил. Также сообщается, что этот самолет входит в состав 41-й эскадрильи Королевских Воздушных Сил, а она, со своей стороны, сотрудничает с BAE Systems - испытательной группой, разрабатывающей интеграционное программное обеспечение для обеспечения совместимости истребителей F-35B и этой ракеты.

В качестве цели использовался танк Т-72М1.

Впрочем, сообщается, что, несмотря на "успешность" испытаний, программа продолжает сталкиваться с проблемами, включая ошибки в программном обеспечении и их исправление."Милитарный" подчеркивает, что именно поэтому "интеграционные" работы и принятие ракеты на вооружение перенесли со следующего на 2028 год.