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Новости
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Великобритания успешно испытала новую крылатую мини-ракету Spear 3

Британія випробувала крилату міні-ракету Spear 3

Великобритания провела первые испытания малогабаритной крылатой ракеты Spear 3. Первый запуск осуществлен в Швеции, на военном полигоне Видсел, где обычно и проходят тесты подобного ракетного вооружения.

Spear 3 создана на базе ракеты Brimstone. Вместо ракетного двигателя - турбореактивный двигатель PBS TJ150, который разгоняет ее до высоких дозвуковых скоростей. Также появилось крыло, которое увеличило дальность до 150 км на высоких дозвуковых скоростях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Наведение - на среднем этапе траектории - используется и GPS (для отслеживания местоположения), и инерциальная навигационная система.

Spear 3 запустили с истребителя Typhoon, говорится на официальном сайте Королевских Воздушных Сил. Также сообщается, что этот самолет входит в состав 41-й эскадрильи Королевских Воздушных Сил, а она, со своей стороны, сотрудничает с BAE Systems - испытательной группой, разрабатывающей интеграционное программное обеспечение для обеспечения совместимости истребителей F-35B и этой ракеты.

В качестве цели использовался танк Т-72М1.

Впрочем, сообщается, что, несмотря на "успешность" испытаний, программа продолжает сталкиваться с проблемами, включая ошибки в программном обеспечении и их исправление."Милитарный" подчеркивает, что именно поэтому "интеграционные" работы и принятие ракеты на вооружение перенесли со следующего на 2028 год.

Автор: 

Великобритания (4919) испытания (378) крылатые ракеты (878)


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Топ комментарии
+9
Мене більше цікавить, яку ракету розробила команда Боневтіка, бо йде 6-й рік його президенства і 11-й рік війни, а в нас чомусь нічого немає, але є дуже поширене : "Дайте нам..., дозвольте нам.., ви безсердечні..., ваи зобов'язані...". Це їх так обливає брудом сердешний і турботливий президент!
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18.11.2024 10:25
+6
Давайте її сюди ми її випробуємо в реальних умовах на курщині
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18.11.2024 10:45
+5
Навіщо її у Швеції випробували? Можна ж з користю...
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18.11.2024 10:56
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Хм, а як там з ''лазерними'' гарматами якими мають дрони збивати? Щось все затихло
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18.11.2024 10:21 Ответить
Такими темпами поки виготовлять,вона застаріє,доведеться знову переробляти,під модуль управління на базі ШІ.
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18.11.2024 13:35 Ответить
Мене більше цікавить, яку ракету розробила команда Боневтіка, бо йде 6-й рік його президенства і 11-й рік війни, а в нас чомусь нічого немає, але є дуже поширене : "Дайте нам..., дозвольте нам.., ви безсердечні..., ваи зобов'язані...". Це їх так обливає брудом сердешний і турботливий президент!
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18.11.2024 10:25 Ответить
Команда Боневтіка і тостера не розробить! А якщо Ви про наш ВПК, який від президентів мало міняється, то і тут нажаль нічого доброго чекати не приходиться =(
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18.11.2024 12:15 Ответить
Та не погоджуюся, бо чомусь з 2014 і по 2019 роки створили нові ракетні комплекси і попереду були ще інші і це без грошей, бо коли прийшли до влади, то в касі було 108 тисяч і відсутні золото-валютні резерви та розікрадені банки, де один такий собі роботодатель Боневтіка вивів 5,5 мільярдів доларів США. На відміну від 5-го президента Боневтік Нетряпкович Херпіду отримав від парнерів сотні мільярдів доларів США і нуль розробок і виготовлення ракет.
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18.11.2024 15:16 Ответить
Ну раз створили, то стріляйте ними, чому не використовуються? Тому що створили на словах. Я вже писав що єдиним чим по москалякам бити можна - Грім, і то на гроші Саудитів робився і в якому він стані навіть зараз ніхто не знає...
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18.11.2024 15:35 Ответить
Краще було передати для випробувань нам
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18.11.2024 10:34 Ответить
Давайте її сюди ми її випробуємо в реальних умовах на курщині
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18.11.2024 10:45 Ответить
Мля, чуваки, ви не знаєте де нормально по пацанськи випробувати свою ракету? Так шоб ще ТАСС прорекламував її по всьому світу?
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18.11.2024 10:46 Ответить
Навіщо її у Швеції випробували? Можна ж з користю...
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18.11.2024 10:56 Ответить
а Бідосик - новий вечірній ролик. Жити по новому!
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18.11.2024 13:33 Ответить
 
 