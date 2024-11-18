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Новости Помощь Украине
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Каменское в сотрудничестве с ЕС начнет проект закупки новых трамвайных вагонов, - мэр Белоусов

Каменское с рабочим визитом посетила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Во время визита делегация ознакомилась с несколькими успешными проектами, которые были воплощены в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.

посол ЄС в Україні Матернова та мер Кам’янського Білоусова

Делегация осмотрела корпус начальной школы Лицея №11, который был восстановлен за средства Европейского инвестиционного банка, а также посетили Центр жизнестойкости "Місце сили", где оказывают социальную и психологическую поддержку нашим жителям и вынужденным переселенцам.

Также была представлена работа мобильных сервисных команд и автомобилей, которые обеспечивают доступность и инклюзивность социальных и медицинских услуг для жителей Каменского.

Кам’янське відвідала посол ЄС Матернова

Как отмечается, начиная с 2016 года, Каменское активно привлекает инвестиции ЕС в такие сферы, как образование, медицина, энергосбережение и транспорт. За это время город привлек более 90 миллионов евро инвестиций. Часть проектов уже реализовано, а другие находятся в процессе выполнения.

Кам’янське відвідала посол ЄС Матернова

В следующем году в сотрудничестве с ЕС начнется реализация проекта по закупке для Каменского новых трамвайных вагонов, а также будут внедрены новые инициативы в сфере энергосбережения.

Автор: 

Матернова Екатерина (53) Днепропетровская область (3887)


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Нові нювасюки..., забули про космодром....
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18.11.2024 20:06 Ответить
Схоже на цій локації клейма ніде поставити.
https://nashigroshi.org/2024/05/09/novachok-zamist-skandal-noi-firmy-vidremontuie-dvi-likarni-kam-ians-koho-za-354-mln-vid-ievropeytsiv/
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18.11.2024 20:11 Ответить
Бруківку скрізь переклали,клумби пересадили?
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18.11.2024 20:17 Ответить
давайте відразу метро прокладати) педаля вам раскаже як за 12 років скиздити лярди на метро на Віноградарь
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18.11.2024 20:29 Ответить
Де це Кам'янське? Може там ще фестиваль якийсь провести?
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18.11.2024 20:45 Ответить
А на яку колію 1435 чи 1524
На 1524 потрібно переналаштовувати виробниче обладнання для ходової частини.
Трамвай 1000 мм колією є в Євпаторії, Львові, Житомирі, Вінниці, Молочному. В решті міст РАДНАЯ РАСЄЙСКАЯ ЦАРСКАЯ 5-ФУТОВАЯ КОЛІЯ. Та й слабо УЗ ще з 1992р перешитися на 1435 мм. А маскалю це як ніж гострий в серце
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18.11.2024 21:48 Ответить
Дата приблизно прогнозована. Якщо Зельоних змінить патріотична влада, то десь через рік-півтора після їх приходу.
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18.11.2024 22:17 Ответить
 
 