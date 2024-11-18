Каменское в сотрудничестве с ЕС начнет проект закупки новых трамвайных вагонов, - мэр Белоусов
Каменское с рабочим визитом посетила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Во время визита делегация ознакомилась с несколькими успешными проектами, которые были воплощены в сотрудничестве с Европейским Союзом.
Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.
Делегация осмотрела корпус начальной школы Лицея №11, который был восстановлен за средства Европейского инвестиционного банка, а также посетили Центр жизнестойкости "Місце сили", где оказывают социальную и психологическую поддержку нашим жителям и вынужденным переселенцам.
Также была представлена работа мобильных сервисных команд и автомобилей, которые обеспечивают доступность и инклюзивность социальных и медицинских услуг для жителей Каменского.
Как отмечается, начиная с 2016 года, Каменское активно привлекает инвестиции ЕС в такие сферы, как образование, медицина, энергосбережение и транспорт. За это время город привлек более 90 миллионов евро инвестиций. Часть проектов уже реализовано, а другие находятся в процессе выполнения.
В следующем году в сотрудничестве с ЕС начнется реализация проекта по закупке для Каменского новых трамвайных вагонов, а также будут внедрены новые инициативы в сфере энергосбережения.
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На 1524 потрібно переналаштовувати виробниче обладнання для ходової частини.
Трамвай 1000 мм колією є в Євпаторії, Львові, Житомирі, Вінниці, Молочному. В решті міст РАДНАЯ РАСЄЙСКАЯ ЦАРСКАЯ 5-ФУТОВАЯ КОЛІЯ. Та й слабо УЗ ще з 1992р перешитися на 1435 мм. А маскалю це як ніж гострий в серце