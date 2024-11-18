Каменское в сотрудничестве с ЕС начнет проект закупки новых трамвайных вагонов, - мэр Белоусов

Каменское с рабочим визитом посетила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Во время визита делегация ознакомилась с несколькими успешными проектами, которые были воплощены в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.

Делегация осмотрела корпус начальной школы Лицея №11, который был восстановлен за средства Европейского инвестиционного банка, а также посетили Центр жизнестойкости "Місце сили", где оказывают социальную и психологическую поддержку нашим жителям и вынужденным переселенцам.

Также была представлена работа мобильных сервисных команд и автомобилей, которые обеспечивают доступность и инклюзивность социальных и медицинских услуг для жителей Каменского.

Как отмечается, начиная с 2016 года, Каменское активно привлекает инвестиции ЕС в такие сферы, как образование, медицина, энергосбережение и транспорт. За это время город привлек более 90 миллионов евро инвестиций. Часть проектов уже реализовано, а другие находятся в процессе выполнения.

В следующем году в сотрудничестве с ЕС начнется реализация проекта по закупке для Каменского новых трамвайных вагонов, а также будут внедрены новые инициативы в сфере энергосбережения.