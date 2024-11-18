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Ладыжинская ТЭС на Виннитчине временно не работает: демонтируют завалы и поврежденное оборудование

Не працює Ладижинська ТЕС

После ракетного обстрела 17 ноября Ладыжинская ТЭС в Винницкой области временно остановила работу. Сейчас там проводится демонтаж завалов и поврежденного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Винницкой ОВА.

В Винницкой ОГА состоялось заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов в условиях военного положения

Приоритетом является ликвидация последствий масштабного ракетного обстрела 17 ноября 2024 года.

"Специалисты Укрэнерго активно работают в направлении ликвидации последствий. Работа Ладыжинской ТЭС остановлена, проводится демонтаж завалов и оборудования, которое повреждено. Полное обесточивание станции привело к отсутствию электроснабжения в 430 населенных пунктах", - сообщил заместитель начальника ОВА Александр Пищик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара войск РФ по объекту критической инфраструктуры на Виннитчине (обновлено). ФОТОрепортаж

Как отмечается, по результатам заседания приняты соответствующие решения, включая усиление общественной безопасности в городе Ладыжин.

Напомним, 17 ноября 2024 года, утром во время массированного ракетного обстрела враг атаковал Винницкую область. В результате атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры, на одном из которых возник пожар.

Автор: 

Винницкая область (1030) обстрел (26928) ТЭС (280)


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потужно херпіду децентралізував та захистив разом з рижим та пуштуном ТЕЦ
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18.11.2024 18:37 Ответить
Міненерго закликало органи влади та Telegram-канали не розголошувати інформацію про атаки на енергетику

https://biz.censor.net/news/3520574/minenergo_zaklykalo_ne_rozgoloshuvaty_informatsiyu_pro_ataky_na_energetyku

і що ми бачимо ?
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18.11.2024 18:43 Ответить
А в кацапстані чомусь усе працює☹️🤮
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18.11.2024 18:56 Ответить
Ну тобто з того, що повідомлялося, можна зробити висновок, що влучання були на енергооб'єктах у Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Наше ППО, звісно, збило багато. Але чому не вдалося захистити найважливіше???
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18.11.2024 18:49 Ответить
Доповню, що влучання були ще у Черкаській та Чернігівській областях.
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18.11.2024 18:53 Ответить
а що робить призедент щоб зберегти енерго генерацію? відосіки записує?
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18.11.2024 18:50 Ответить
Звернення Міністерства енергетики України: Не розголошуйте інформацію про енергетику

У зв'язку з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає всіх:
❗️Не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів.
❗️Не розголошувати інформацію про об'єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення.
❗️Не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об'єктів.

Це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина.

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18.11.2024 18:57 Ответить
⚡️Окупанти під час масованого удару влучили по Кременчуцькій ГЕС.

Відео публікують російські канали та OSINT-аналітики.
https://invite.viber.com/?g2=AQAW6l9TG8MEgU7IdXf%2FPJj9zhZvcNRXxB6gKTq1JsgeY%2B9YkC9orUHNh%2FPNBuqJ&mi=228579
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18.11.2024 19:00 Ответить
 
 