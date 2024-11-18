Ладыжинская ТЭС на Виннитчине временно не работает: демонтируют завалы и поврежденное оборудование

После ракетного обстрела 17 ноября Ладыжинская ТЭС в Винницкой области временно остановила работу. Сейчас там проводится демонтаж завалов и поврежденного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Винницкой ОВА.

В Винницкой ОГА состоялось заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов в условиях военного положения

Приоритетом является ликвидация последствий масштабного ракетного обстрела 17 ноября 2024 года.

"Специалисты Укрэнерго активно работают в направлении ликвидации последствий. Работа Ладыжинской ТЭС остановлена, проводится демонтаж завалов и оборудования, которое повреждено. Полное обесточивание станции привело к отсутствию электроснабжения в 430 населенных пунктах", - сообщил заместитель начальника ОВА Александр Пищик.

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Как отмечается, по результатам заседания приняты соответствующие решения, включая усиление общественной безопасности в городе Ладыжин.

Напомним, 17 ноября 2024 года, утром во время массированного ракетного обстрела враг атаковал Винницкую область. В результате атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры, на одном из которых возник пожар.