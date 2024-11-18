Оккупанты 16 раз атаковали дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии Никопольщину: Поврежден дом и предприятие
В течение дня 18 ноября российская армия 16 раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области. Россияне били преимущественно дронами-камикадзе, применяли и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. Люди не пострадали.
В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, здание, которое не эксплуатировалось, и частный дом.
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