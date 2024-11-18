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Оккупанты 16 раз атаковали дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии Никопольщину: Поврежден дом и предприятие

Обстріли Нікопольщини 18 листопада

В течение дня 18 ноября российская армия 16 раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области. Россияне били преимущественно дронами-камикадзе, применяли и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. Люди не пострадали.

В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, здание, которое не эксплуатировалось, и частный дом.

Также смотрите: Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: Повреждена инфраструктура, многоэтажка, предприятие, магазин и медучреждение. ФОТОрепортаж

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обстрел (26928) Днепропетровская область (3887)


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