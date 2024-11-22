Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК из-за расстрела российскими захватчиками пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал омбудсмен, по данным Офиса генпрокурора, 2 октября 2024 года во время штурма позиций ВСУ вблизи Угледара оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских военных.

Одного из них, вероятно, расстреляли в лесополосе, остальных четырех - под прицелом автоматов вывели на дорогу и тоже расстреляли.

Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление.

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"В который раз я как омбудсмен Украины направил письма в ООН и МККК относительно варварского преступления оккупантов", - заявил Уполномоченный.

Напомним, что накануне в Офисе Генпрокурора сообщили, что российские захватчики взяли в плен пятерых безоружных украинских военнослужащих вблизи Угледара Донецкой области, которых впоследствии расстреляли.

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