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Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара

Дмитро Лубінець скерував листи до ООН і ЧХ через розстріл росіянами бійців ЗСУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК из-за расстрела российскими захватчиками пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал омбудсмен, по данным Офиса генпрокурора, 2 октября 2024 года во время штурма позиций ВСУ вблизи Угледара оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских военных.

Одного из них, вероятно, расстреляли в лесополосе, остальных четырех - под прицелом автоматов вывели на дорогу и тоже расстреляли.

Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление.

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"В который раз я как омбудсмен Украины направил письма в ООН и МККК относительно варварского преступления оккупантов", - заявил Уполномоченный.

Напомним, что накануне в Офисе Генпрокурора сообщили, что российские захватчики взяли в плен пятерых безоружных украинских военнослужащих вблизи Угледара Донецкой области, которых впоследствии расстреляли.

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Автор: 

военнопленные (1053) ООН (4163) расстрел (501) Красный Крест (440) Лубинец Дмитрий (456) военные преступления (1429)


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Якби наші замочили рузьких свиней, то ООН би хай підняв!
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22.11.2024 20:27 Ответить
Псевдодемократи мовчать, бо буде ескалація
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22.11.2024 20:33 Ответить
Смелости нет что ли!? Откуда эта убогая бздошность у нашей власти? Категорически требовать в оон вычеркнуть из Совбеза кацапию! Именно отталкиваясь от этих растрелов пленных! И других причин много тем более. Та даже слова нет ни одного? Мир молчит, но пусть хоть знают что происходит. Давно стоит настаивать на пересмотре всех уставов оон. Они давно не работают. Контора эта сдохла давно очень. События на Балканах и Ираке это доказали окончательно. Кстати на западе эту тему и подняли тогда же независимые сми и обозреватели .
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22.11.2024 20:46 Ответить
організація жалюгідних імпотентів
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22.11.2024 22:36 Ответить
 
 