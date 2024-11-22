В Великобритании мужчина признался в поджоге связанного с Украиной бизнеса в интересах России, - СМИ

23-летний британец Джейк Ривз признался, что по указанию иностранной разведки, которую связывают с РФ, поджег лондонский коммерческий объект, связанный с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и Guardian.

Что известно о поджоге?

Как отмечается, Ривз признал себя виновным в Королевском суде Вулвича в Лондоне по обвинению в поджоге помещения, принадлежавшего "мистеру Х", на промышленной территории в восточном Лондоне в марте.

В деле фигурируют семеро мужчин в возрасте от 19 до 61 года.

Ривз признал, что совершил поджог склада ради денег от иностранной разведки. Британская прокуратура считает, что "иностранная разведывательная служба" связана с Российской Федерацией.

Смотрите также: Задержан 22-летний бариста из Винницы, который корректировал обстрелы и совершал поджоги, - СБУ. ФОТО

Расследование дела

В то же время он отрицает обвинения в подготовке других действий, которые угрожают жизни людей или создают серьезный риск для их здоровья. Прокуратура заявила, что не будет выдвигать обвинения по этому поводу.

Расследование дела, в котором фигурирует Ривз, ведется с апреля 2024 года. Следствие утверждает, что семь фигурантов атаковали объект недвижимости, который "принадлежал украинцу".

В прошлом месяце другой фигурант дела, 20-летний Дилан Эрл, также признался в совершении поджога и действиях в пользу иностранного государства.

Он стал первым человеком, которому объявили обвинения по новому британскому закону о национальной безопасности.

Читайте также: Британия не находится в состоянии войны с РФ, - Стармер ответил российскому послу

Трое других мужчин также отрицают обвинения в поджоге с отягчающими обстоятельствами, а еще один подозреваемый пока не подал заявление о признании вины. Седьмой мужчина отрицает обвинения в том, что он знал о террористических актах, но не сообщил о них полиции.

Ожидается, что судебный процесс по остальным обвинениям состоится в июне 2025 года, после чего Эрлу и Ривзу объявят приговор.