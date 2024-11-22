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Новости
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В Великобритании мужчина признался в поджоге связанного с Украиной бизнеса в интересах России, - СМИ

У Британії 23-річний хлопець зізнався, що підпалював пов’язаний з Україною бізнес

23-летний британец Джейк Ривз признался, что по указанию иностранной разведки, которую связывают с РФ, поджег лондонский коммерческий объект, связанный с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и Guardian.

Что известно о поджоге?

Как отмечается, Ривз признал себя виновным в Королевском суде Вулвича в Лондоне по обвинению в поджоге помещения, принадлежавшего "мистеру Х", на промышленной территории в восточном Лондоне в марте.

В деле фигурируют семеро мужчин в возрасте от 19 до 61 года.

Ривз признал, что совершил поджог склада ради денег от иностранной разведки. Британская прокуратура считает, что "иностранная разведывательная служба" связана с Российской Федерацией.

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Расследование дела

В то же время он отрицает обвинения в подготовке других действий, которые угрожают жизни людей или создают серьезный риск для их здоровья. Прокуратура заявила, что не будет выдвигать обвинения по этому поводу.

Расследование дела, в котором фигурирует Ривз, ведется с апреля 2024 года. Следствие утверждает, что семь фигурантов атаковали объект недвижимости, который "принадлежал украинцу".

В прошлом месяце другой фигурант дела, 20-летний Дилан Эрл, также признался в совершении поджога и действиях в пользу иностранного государства.

Он стал первым человеком, которому объявили обвинения по новому британскому закону о национальной безопасности.

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Трое других мужчин также отрицают обвинения в поджоге с отягчающими обстоятельствами, а еще один подозреваемый пока не подал заявление о признании вины. Седьмой мужчина отрицает обвинения в том, что он знал о террористических актах, но не сообщил о них полиции.

Ожидается, что судебный процесс по остальным обвинениям состоится в июне 2025 года, после чего Эрлу и Ривзу объявят приговор.

Автор: 

Великобритания (4934) поджог (1068) россия (95402)


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А він часом не кацап?
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22.11.2024 20:59 Ответить
Скоріш за все мама кацапка
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22.11.2024 21:31 Ответить
Кругом вистачає мразоти ,
сумно 😟
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22.11.2024 21:12 Ответить
А если "объект недвижимости принадлежащий украинцу" это квартира Ахметова в Лондоне?
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22.11.2024 21:34 Ответить
Він напевно і в той район не зміг би потрапити...
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22.11.2024 21:37 Ответить
у бубочки там також є нерухомість.
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23.11.2024 08:20 Ответить
маладагвардєєц. Вони скрізь є. Навіть на Гоа.
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22.11.2024 22:00 Ответить
 
 