В трех районах Киева временно не будет работать сигнал воздушной тревоги: будут извещать через громкоговорители (дополнено)

В отдельных частях Соломенского, Святошинского и Шевченковского районов Киева временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге в связи с аварией определенных коммуникаций.

Об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Дополнено в 21:50. В Киевском городском совете объяснили, что проблемы возникли с оборудованием "Укртелекома". Также там добавили, что о тревоге будут оповещать с помощью громкоговорителей на ряде улиц Соломенского района, а не только в Шевченковском и Святошинском, как говорят в КГВА.

Отмечается, для того, чтобы проинформировать горожан об угрозе, подразделения Нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение с помощью громкоговорителей, в соответствии с совместно разработанным планом.

Кроме того, жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в Telegram-канале КГВА, приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога".

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По предварительной информации, восстановление системы оповещения планируется до 25 ноября.

В КГВА отметили, что проблема касается лишь отдельных частей Святошинского и Шевченковского районов, в других районах столицы система работает в штатном режиме.

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