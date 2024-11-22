В трех районах Киева временно не будет работать сигнал воздушной тревоги: будут извещать через громкоговорители (дополнено)
В отдельных частях Соломенского, Святошинского и Шевченковского районов Киева временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге в связи с аварией определенных коммуникаций.
Об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
Дополнено в 21:50. В Киевском городском совете объяснили, что проблемы возникли с оборудованием "Укртелекома". Также там добавили, что о тревоге будут оповещать с помощью громкоговорителей на ряде улиц Соломенского района, а не только в Шевченковском и Святошинском, как говорят в КГВА.
Отмечается, для того, чтобы проинформировать горожан об угрозе, подразделения Нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение с помощью громкоговорителей, в соответствии с совместно разработанным планом.
Кроме того, жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в Telegram-канале КГВА, приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога".
По предварительной информации, восстановление системы оповещения планируется до 25 ноября.
В КГВА отметили, что проблема касается лишь отдельных частей Святошинского и Шевченковского районов, в других районах столицы система работает в штатном режиме.
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