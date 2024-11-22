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В трех районах Киева временно не будет работать сигнал воздушной тревоги: будут извещать через громкоговорители (дополнено)

У двох районах Києва до 25 листопада не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу

В отдельных частях Соломенского, Святошинского и Шевченковского районов Киева временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге в связи с аварией определенных коммуникаций.

Об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Дополнено в 21:50. В Киевском городском совете объяснили, что проблемы возникли с оборудованием "Укртелекома". Также там добавили, что о тревоге будут оповещать с помощью громкоговорителей на ряде улиц Соломенского района, а не только в Шевченковском и Святошинском, как говорят в КГВА.

Отмечается, для того, чтобы проинформировать горожан об угрозе, подразделения Нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение с помощью громкоговорителей, в соответствии с совместно разработанным планом.

Кроме того, жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в Telegram-канале КГВА, приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога".

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По предварительной информации, восстановление системы оповещения планируется до 25 ноября.

В КГВА отметили, что проблема касается лишь отдельных частей Святошинского и Шевченковского районов, в других районах столицы система работает в штатном режиме.

Повітряна тривога у Києві: Тимчасово не працюватиме сигнал оповіщення

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Автор: 

КГГА (2980) Киев (25489) воздушная тревога (782)


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У кожного в кишені тривога.
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22.11.2024 21:55 Ответить
Спасиба. Якщо шо, сусіди скажуть. А так, не буде «ой вставайте, в БЦ мабуть мапеда збивайуть, алярм, всім бояцца»
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22.11.2024 22:06 Ответить
 
 