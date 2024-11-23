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Новости
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Разведка США рассекретила данные: как убивали неугодных Путину, - Bloomberg

Як вбивали неугодних Путіну

Власти России используют спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму. Убийства политических противников Владимира Путина с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на частично рассекреченный отчет дирекции Национальной разведки США об убийствах политических противников президента России Путина за рубежом.

В документе содержится перечень убийств, совершенных с начала 2000-х годов. Американская разведка считает, что они были совершены российскими спецслужбами и санкционированы лично Путиным.

Устранение неугодных

Первый упомянутый в отчете случай - убийство в 2004 году в Катаре бывшего главы самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева.

Исполнителей убийства, сотрудников российского ГРУ Минобороны России Анатолия Белашкова и Василия Богачева, суд Катара приговорил к пожизненному заключению, однако вскоре их передали в Россию. На родине они должны были провести остаток срока в тюрьме, но их дальнейшая судьба неизвестна. Уже в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что не знает, где они.

Далее упоминается гибель в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он был отравлен радиоактивным полонием и умер от лучевой болезни.

Следствие в Великобритании назвало непосредственным исполнителем убийства офицера Главного управления охраны России Андрея Лугового, который впоследствии стал депутатом Госдумы, а само убийство - спецоперацией ФСБ.

Также как работа российских спецслужб приводится смерть в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Он считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками и умер незадолго до того, как должен был свидетельствовать об этом в суде.

В документе американской разведки утверждается, что его отравили, хотя британская полиция, которая расследовала смерть Перепеличного, не нашла достаточных доказательств.

Убийство сепаратистов

Также упоминается смерть в 2015 году луганского боевика, командира отряда "Бэтмен" Александра Беднова. Бронированный автобус, которым ехал Беднов, был расстрелян вооруженными людьми.

Прокуратура заявила, что Беднов и его подчиненные отказались выполнять требования группировки "ЛНР". Однако ряд функционеров "ЛНР" считают, что причиной убийства стали разногласия Беднова с тогдашним руководителем группировки Игорем Плотницким.

В документе разведки США высказывается предположение, что Беднов и еще несколько заметных лидеров донецких и луганских сепаратистов были убиты по приказу Кремля, чтобы укрепить российский контроль в регионе.

Россия и в дальнейшем будет продолжать подобные убийства

Сотрудники Национальной разведки США указывают в отчете, что Москва использует спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считает угрозой кремлевскому режиму, и что есть данные о причастности Кремля и других убийств его противников, но они менее полные.

Согласно документу, по мнению экспертов разведки, такие убийства с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы агентства Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

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Автор: 

путин владимир (31219) США (26489) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+37
Мені було б цікавіше якби американці розсекретили хто вбивав наших опозиціонерів-Чорновола наприклад...
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23.11.2024 08:59
+36
Оце сенсація.
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23.11.2024 08:57
+29
Влада Росії використовує спецслужби за кордоном для усунення тих, кого вважає загрозою кремлівському режиму
======

Та ладно, нiколи такого не было!
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23.11.2024 08:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влада Росії використовує спецслужби за кордоном для усунення тих, кого вважає загрозою кремлівському режиму
======

Та ладно, нiколи такого не было!
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23.11.2024 08:47 Ответить
такого ніколи не було, починаючи ще з часів довбаного совка і нквд ))
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23.11.2024 08:54 Ответить
ленін і ядовита куля на замовлення сраліна - це раз.
троцкій і ледоруб - на замовлення сраліна - це два.
бандера і ядовита куля - на замовлення сраліна - це два.
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23.11.2024 12:29 Ответить
Ні. Не було. Вони самі вбивалися. Ну незграбні такі...
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23.11.2024 08:56 Ответить
за новічок не згадали
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23.11.2024 08:57 Ответить
Новічок сам себе убив, бо був новачком і ращщітал дозу вотткі правільно, помер від передозу
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23.11.2024 09:02 Ответить
Оце сенсація.
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23.11.2024 08:57 Ответить
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23.11.2024 09:22 Ответить
Да я просто охринів , до цих пір не можу отямитись.
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23.11.2024 13:09 Ответить
Мені було б цікавіше якби американці розсекретили хто вбивав наших опозиціонерів-Чорновола наприклад...
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23.11.2024 08:59 Ответить
Хто і за чиїм наказом убив Гонгадзе знаємо. І що ?
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23.11.2024 15:18 Ответить
Скорее всего тоже по приказу Кремля
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24.11.2024 00:25 Ответить
Я думаю там як і з Гонгадзе стирчать вуха кучми з пінчуком
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24.11.2024 08:25 Ответить
Отже зєля не несе загрози *уйлу
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23.11.2024 09:01 Ответить
воно несе загрозу Україні!
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23.11.2024 09:02 Ответить
А Залужний, Порошенко несуть ?
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23.11.2024 11:44 Ответить
У США президента вбити можна - а на рашці?
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23.11.2024 09:01 Ответить
В США не можна, а на болотах треба.
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25.11.2024 11:19 Ответить
Перелік замаленький..
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23.11.2024 09:04 Ответить
Захід і США як дохлий *** зара
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23.11.2024 09:11 Ответить
Чи й не розсекретили, у книзі вбитого ФСБ Олександра Литвиненка "ФСБ взриває Росію" все описано
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23.11.2024 09:17 Ответить
Схоже, що геть ніяких результатів жодних розслідувань розсекречено не було. З високою ймовірністю.
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23.11.2024 09:17 Ответить
«Турбопатріотів у вишиванках»- це ти про кого, лапоть?
Спецслужби таке роблять з міжнародними злочинцями та терористами, а апо наказу влади вбивають конкурентів лише з кремля. Від тебе по всіх коментарях лаптями смерділо, а тут ти реально спалив контору, захисник расєйських «спецслужб».
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23.11.2024 09:43 Ответить
*****! Скільки тобі рочків, що ти таке борзе?
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23.11.2024 11:56 Ответить
Ти кацапський провокатор, який працює на контору. Сподіваюсь , що модератори тебе похрестять з твою зневагу до українців.
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23.11.2024 12:03 Ответить
Світ має чітко усвідомити, що потрібно закривати усю цю богодєльню разом з тим мавзолеєм.
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23.11.2024 09:24 Ответить
та все можливо. була би тільки політична воля. щоб вони знову як в 90-х ніжки Буша кляньчили.
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23.11.2024 09:45 Ответить
Щодо "ніжек Буша" ? Були вони, чи ні ?
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23.11.2024 12:51 Ответить
З іншого боку, у ретроспективі, США, глобально, рятували Росію (СРСР, РоССію) вже разів 3.
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23.11.2024 12:53 Ответить
Взагалі-то, ЧОТИРИ... 1890-1803(набери "картини "Айвазовського Голод в Росії" - наприклад, "Раздача продовольствия" - яка висить у Білому домі, як дар художника владі США. Копія російської картини - в "запасниках), 1920-1022 ( набери фільм "Джек Восьмёркин - американец"- зараз у Росії заборонений) Про 1942-45 мови нема - дід розказував про банки з соєвими бобами з яловичиною - основу солдатського раіону американців всю війну... Ну, і останній - "ножки Буша"- цьому ми вже самі були свідками... І всі рази Росія, після цього, паскудила на США...
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23.11.2024 14:53 Ответить
Путін залишається ******, кацапсіна-памятай про це.
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23.11.2024 11:15 Ответить
а тепер задайте собі питання: Кого зеленський боїться більше:патрушева ,чи Байдена?
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23.11.2024 09:50 Ответить
дєрьмака. бо ті всі далеко, а от їх довга рука у нього в сраці ))
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23.11.2024 09:57 Ответить
прямо гублюся в здогадках... Може ви відкриєте всім очі?
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23.11.2024 10:18 Ответить
Якийсь перелік неповний. Кагебе вбило набагато більше, а вбивало воно не злочинців чи терористів, а лише тих хто ніс небескеку його режиму. Вбивав по всьому світу і буде це робити - це дійсно так. Іноді мені здається, що лідери Західних країн побоюються, що ***** і їх повбиває, тому їм так сцикотно приймати більш радикальні рішення, що до кремлівського щура та його злочинів.
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23.11.2024 10:02 Ответить
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23.11.2024 10:27 Ответить
Не сегодня-завтра пыня тоже "сам" помре.
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23.11.2024 11:59 Ответить

Вже вкотре?
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23.11.2024 15:08 Ответить
Дык, заре его приштырило параличем с агонией.
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23.11.2024 16:25 Ответить
Щоб цього не було треба по перше не пускати рузьке в інши країни, і по друге всіх кацапів зннищувати в інших країнах.
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23.11.2024 10:42 Ответить
Если это секретные данные, то я третий Черчилль.
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23.11.2024 10:44 Ответить
А навіщо засекречували? Щоб далі можна було вести бізнес, бо ж з терористом не можна? Лицеміри! Ви ж і запросили х&йла до війни!
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23.11.2024 10:55 Ответить
А чому США не визнають Росію державою-терористом, розумнику? Давай розкажи всім нам недолугим. Що стосується виборів влади, то вони завжди ставали результатом багаторічної промивки мізків російськими серіалами, російською попсою, російським телебаченням і пропагандою, на противагу яким у нашої влади ніколи не знаходилось фінансів, щоб створити своє і тому результат закономірний. Крім того влада й силові органи кишать агентами спецслужб.
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23.11.2024 12:39 Ответить
Так чому США на визнають РФ країною терористом і не карають за міжнародні злочини чому ?
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23.11.2024 15:50 Ответить
А тепер сідайте й домовляйтеся з кацапами. Не смердітиме?
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23.11.2024 11:13 Ответить
Пердёж в стул.
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23.11.2024 11:21 Ответить
Разве так можно?
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23.11.2024 11:56 Ответить
Країна вбивць і ядерних терористів. Коли вже знайдеться сила яка приспить цю скажену собаку
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23.11.2024 11:59 Ответить
а що послам заціпило? вон орєшніків скільки....
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23.11.2024 11:59 Ответить
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23.11.2024 12:47 Ответить
***** оно і в африці ***** . наприклад ..президент.. цар бокасса був каннібалом і захавав свою молоду коханку .. місс красоти.. а московське ***** туди банду вагнера послав --- каннібалам м.яса потрібно регулярно постачати
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23.11.2024 13:08 Ответить
І на фіга, чи нам не всерівно. Секретчики.
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23.11.2024 13:12 Ответить
Оце так новина! Може років за 20 вони таки дійдуть до того що наприклад хороших расіян не буває, і те що не існує культури внєпалітікі, що рускій язик це зброя яка вбиває і що московський рейх має бути зруйнований
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23.11.2024 14:28 Ответить
Адвокат Крижанівський оголошував причини, чому 1000 днів тому Україна зустріла окупантів розмінованим Чонгаром, відкритими кордонами, арештованими клістронами і зупиненою ракетною програмою.
Ви думаєте, це зацікавило нашу СБУ? Або ті, хто готував капітуляцію в Стамбулі? Або ті, хто здав Україну в Омані? НІ! Арештували самого Крижанівського і з того часу він з якихось підвалів говорить, що Єрмак і клоун не такі вже і зрадники... Як думаєте, добровільно?
Оце нам дійсно сьогодні цікаво.
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23.11.2024 15:03 Ответить
Украинская пропаганда должна все время говорит о получении нехависимости всеми народами росии. Вести пропаганду так чтобы об этом говорили во всем мире и это доходило до всех.росеян. Всегда и везде. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.11.2024 15:48 Ответить
І що США і Європа зробили щоб, покарати злочинний режим в РФ ? А нічого починаючи з чечні закривали очі на злочини кацапів вели себе як імпотентні тварини
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23.11.2024 15:48 Ответить
Як що ? Раділи з того що дешево купляють у кацапів ресурси і інвестували фінанси в піднебесну. Тепер відгрібають усі і праві, і не праві, я б сказав що тільки починають відгрібать. "хто винуватий і що робить" уже не актуально, зараз актуально як бути після.
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24.11.2024 09:21 Ответить
Як бути тим у кого буде після
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24.11.2024 09:26 Ответить
Старовойтова, Щєкочіхін, Політковская, Нємцов, схоже що і Новодворская - там в спискові жертв путіна багато імен достойних людей

та і анатолій собчак там є, і багато ще кого
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23.11.2024 17:33 Ответить
Якщо США це все знали - чому ніяк не реагували ?!
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23.11.2024 18:53 Ответить
З якого дива, їм що було погано, чи погано зараз ?
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24.11.2024 09:24 Ответить
 
 