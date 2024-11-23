Разведка США рассекретила данные: как убивали неугодных Путину, - Bloomberg

Власти России используют спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму. Убийства политических противников Владимира Путина с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на частично рассекреченный отчет дирекции Национальной разведки США об убийствах политических противников президента России Путина за рубежом.

В документе содержится перечень убийств, совершенных с начала 2000-х годов. Американская разведка считает, что они были совершены российскими спецслужбами и санкционированы лично Путиным.

Устранение неугодных

Первый упомянутый в отчете случай - убийство в 2004 году в Катаре бывшего главы самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева.

Исполнителей убийства, сотрудников российского ГРУ Минобороны России Анатолия Белашкова и Василия Богачева, суд Катара приговорил к пожизненному заключению, однако вскоре их передали в Россию. На родине они должны были провести остаток срока в тюрьме, но их дальнейшая судьба неизвестна. Уже в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что не знает, где они.

Далее упоминается гибель в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он был отравлен радиоактивным полонием и умер от лучевой болезни.

Следствие в Великобритании назвало непосредственным исполнителем убийства офицера Главного управления охраны России Андрея Лугового, который впоследствии стал депутатом Госдумы, а само убийство - спецоперацией ФСБ.

Также как работа российских спецслужб приводится смерть в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Он считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками и умер незадолго до того, как должен был свидетельствовать об этом в суде.

В документе американской разведки утверждается, что его отравили, хотя британская полиция, которая расследовала смерть Перепеличного, не нашла достаточных доказательств.

Убийство сепаратистов

Также упоминается смерть в 2015 году луганского боевика, командира отряда "Бэтмен" Александра Беднова. Бронированный автобус, которым ехал Беднов, был расстрелян вооруженными людьми.

Прокуратура заявила, что Беднов и его подчиненные отказались выполнять требования группировки "ЛНР". Однако ряд функционеров "ЛНР" считают, что причиной убийства стали разногласия Беднова с тогдашним руководителем группировки Игорем Плотницким.

В документе разведки США высказывается предположение, что Беднов и еще несколько заметных лидеров донецких и луганских сепаратистов были убиты по приказу Кремля, чтобы укрепить российский контроль в регионе.

Россия и в дальнейшем будет продолжать подобные убийства

Сотрудники Национальной разведки США указывают в отчете, что Москва использует спецслужбы за рубежом для устранения тех, кого считает угрозой кремлевскому режиму, и что есть данные о причастности Кремля и других убийств его противников, но они менее полные.

Согласно документу, по мнению экспертов разведки, такие убийства с высокой вероятностью будут продолжаться и в дальнейшем.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы агентства Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

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