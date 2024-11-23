Вечером враг дважды ударил по Никополю дронами
Российские войска вечером в пятницу дважды ударили по Никополю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Попал по городу дронами-камикадзе", - написал он в телеграмме.
По словам Лысака, в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.
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