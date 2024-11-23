Вечером враг дважды ударил по Никополю дронами

Российские войска вечером в пятницу дважды ударили по Никополю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Попал по городу дронами-камикадзе", - написал он в телеграмме.

По словам Лысака, в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня россияне 10 раз дронами-камикадзе и артиллерией обстреляли Никопольщину. ФОТО