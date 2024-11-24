Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 34 украинских беспилотников над территорией 4 регионов России

В Минобороны РФ уверяют, что ночью 24 ноября 2024 года российская ПВО якобы уничтожила более 30 украинских беспилотников над территорией РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"За ночь средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА, из них над Курской областью уничтожено 27 дронов, четыре перехвачены над Липецкой областью, два сбиты над Белгородской, один - над Орловской областью", - уверяет Минобороны РФ.

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О последствиях атаки дронов на РФ пока не отмечается.