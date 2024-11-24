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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 34 украинских беспилотников над территорией 4 регионов России

Український безпілотник

В Минобороны РФ уверяют, что ночью 24 ноября 2024 года российская ПВО якобы уничтожила более 30 украинских беспилотников над территорией РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"За ночь средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА, из них над Курской областью уничтожено 27 дронов, четыре перехвачены над Липецкой областью, два сбиты над Белгородской, один - над Орловской областью", - уверяет Минобороны РФ.

Также читайте: Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 44 украинских беспилотников над территорией 9 регионов России

О последствиях атаки дронов на РФ пока не отмечается.

Автор: 

беспилотник (3564) Минобороны рф (925)


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нібито чи кацапню бито ?
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24.11.2024 08:05 Ответить
Москалі завжди кажуть що все збити, і завжди прибільшують кількість. Почекаємо інфу з інших джерел.
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24.11.2024 08:31 Ответить
В кацапів нема ''міністерства оборони'', у них -міністерство нападу!
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24.11.2024 08:36 Ответить
Знову "сухая трава гаріт"? Та покосіть вже її.
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24.11.2024 09:04 Ответить
******* війна - це коли, в тому числі, хто кого перебреше. Тому комусь вірити - бути хворим на голову...
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24.11.2024 09:17 Ответить
ні одного обломка не збили. лошари
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24.11.2024 09:19 Ответить
"За ніч засобами ППО знищено та перехоплено 34 українські БПЛА, з них над Курською областю знищено 27 дронів, чотири перехоплені над Липецькою областю, два збиті над Бєлгородською, один - над Орловською областю", - запевняє Міноборони РФ."

Схоже в рашистів є різниця між "знищено", "перехоплено" та "збито". Різниця мабуть на користь наших БПЛА. Бо коли літаки рашистів наближаються до повітряних кордонів країн НАТО, то їх перехоплюють винищувачі НАТО. Лише перехоплюють, але точно не знищують і не збивають ...
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24.11.2024 13:06 Ответить
 
 