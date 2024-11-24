Закрытие Босфора и Дарданелл помешало РФ захватить Одессу и Николаев, - посол Украины в Турции Боднар

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину помешало агрессору захватить Одессу и Николаев. Для этого РФ планировала морскую операцию.

Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны были быть оккупированы в результате операций с моря", - отметил Боднар.

Дипломат также напомнил о том, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины.

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"Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не позволяла заезда украинских перевозчиков для транспортировки этих грузов. Сейчас продолжается транспортный безвиз. Без всяких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне необходимые Украине грузы", - проинформировал Боднар.