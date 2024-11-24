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Закрытие Босфора и Дарданелл помешало РФ захватить Одессу и Николаев, - посол Украины в Турции Боднар

Закриття протоки Босфор

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину помешало агрессору захватить Одессу и Николаев. Для этого РФ планировала морскую операцию.

Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны были быть оккупированы в результате операций с моря", - отметил Боднар.

Дипломат также напомнил о том, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом зерновом соглашении Украина не согласится ни на какие проверки судов, - посол в Турции Боднар

"Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не позволяла заезда украинских перевозчиков для транспортировки этих грузов. Сейчас продолжается транспортный безвиз. Без всяких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне необходимые Украине грузы", - проинформировал Боднар.

Автор: 

Боднар Василий (162) Николаев (2145) Одесса (7869) Турция (3376)


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Топ комментарии
+14
По конвенції Монтре, інших варіантів і не було. А турки її залізно притримуються. Тим більш, що турки добре пам'ятають часи, коли російська армія, була біля Стамбулу. І про нинішні російські мрії, захопити протоки, теж добре знають. Тому закрити їх, було в інтересах самої Турції. Бо апетити Путіна безмежні. І десант в Миколаєві, не виключає десант в Стамбулі
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24.11.2024 11:17
+8
НІТ. Але дуже активна допомога Туреччини в обході ВСІХ санкцій дуже допомагає російській економіці.
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24.11.2024 11:05
+5
Поетому ***** и Турция сейчас так настойчиво впаривают Украине так называемое перемирие чтобы под предлогом что война закончилась открыть Босфор для рашистского флота?
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24.11.2024 11:14
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НІТ. Але дуже активна допомога Туреччини в обході ВСІХ санкцій дуже допомагає російській економіці.
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24.11.2024 11:05 Ответить
Ти уважно прочитав текст статті, чи тільки методичку?
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24.11.2024 11:38 Ответить
Поетому ***** и Турция сейчас так настойчиво впаривают Украине так называемое перемирие чтобы под предлогом что война закончилась открыть Босфор для рашистского флота?
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24.11.2024 11:14 Ответить
Не откроют даже при перемирии. Военное усиление России в Черном море, противоречит идеи пантюркизма, которое исповедует Эрдоган
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24.11.2024 11:21 Ответить
Откроет еще как. ***** как завизжит что его притесняют и он за себя не отвечает, и перед ним вся либерасня обосраная забегает. Тем более задумайтесь почему ***** требует чтобы Украина официально подписала "мирное соглашение"
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24.11.2024 11:26 Ответить
Не завизжит. Это с Байденом и Шольцем такие номера проходят, с Эрдоганом это не пройдет.
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24.11.2024 13:33 Ответить
***** разрешит Едику продавать помидоры или даст какой то строительный заказ или туристов миллионы пришлет в Турцию и Едик на полусогнытых перед *****м начнет танцевать
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24.11.2024 14:02 Ответить
++++
Как приятно читать коменты специалистов по морскому праву. Сколько нового узнаешь. Век живи.
Не позорьтесь мужики. Ну чё вы все такие ленивые? Откройте конвенцию Монтрё. 80 лет тому приняли решение как в таких случаях должна поступать Турция.
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24.11.2024 13:27 Ответить
По конвенції Монтре, інших варіантів і не було. А турки її залізно притримуються. Тим більш, що турки добре пам'ятають часи, коли російська армія, була біля Стамбулу. І про нинішні російські мрії, захопити протоки, теж добре знають. Тому закрити їх, було в інтересах самої Турції. Бо апетити Путіна безмежні. І десант в Миколаєві, не виключає десант в Стамбулі
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24.11.2024 11:17 Ответить
***** в Стамбул пойдет по суше через окупированную уже Грузию. Почитайте что пишут рашистские пропагандоны. Они еще не закончив войну в Украине уже готовятся идти через Грузию на Армению, Азербайджан а значит со временем и на Стамбул.
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24.11.2024 11:28 Ответить
Почитайте що пишуть пропагандони? Що вам зробила людина, що ви таке їй радите. Не думав що ще хтось читає тих дебілів. Крім спеціалізованих спеціалістів.
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24.11.2024 11:59 Ответить
"Вот теперь тебя люблю хвалю я.
Есть вялотекущий проект прорыть канал параллельно Босфору и Дарданеллам. Для увеличения пропускной способности проливов. Исключительно по частной земле семьи Эрдоганов. Ну, и он не будет подпадать под статус и ограничения по проливам.
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24.11.2024 13:35 Ответить
У нього весь перешийок у приватній власності?
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24.11.2024 15:51 Ответить
В гектарах оно не так красиво. По подобию Суэца и Панамского, там надо всего 45 км2.
К сожалению, мы вчера, в полтора раза больше потеряли.
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24.11.2024 16:36 Ответить
этот проект уже лет 10 обсуждают, и план есть, от озера до озера прокопать, но нынешнее финансовое состояние Турции это не позволяет
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24.11.2024 18:33 Ответить
Скорше Туреччина вберегла два московитські крейсери від долі "Москви"!
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24.11.2024 11:18 Ответить
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24.11.2024 12:02 Ответить
Сумнівно, щоб ще два крейсери щось вирішили для проведення десанту. А от в купі, ескадра може б і могла спробувати.
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24.11.2024 12:04 Ответить
Раша взагалі мрііть захопити Турцію починаючі з завойовних походів царів з німецькою кровью .
А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «

1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.

Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
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24.11.2024 12:20 Ответить
Інфа повна нісенітниця та маніпулювання фактами, бо завадили захопленню Одеси та Миколаєва не турки, а наші установки з Нептунами, які встигли зробити ще за часів попередників. Захоплення Одеси та Миколаєва з моря могло відбутися виключно через висадку морського десанту, який власно й планували кацапи. Майже ніхто про це не знає, але перше бойове застосування «Нептунів» відбулося аж ніяк не у квітні 2022, коли Нептунами був потоплений крейсер Мацква, а в перші дні повномасштабного вторгнення, в кінці лютого. Саме тоді три російські десантні кораблі висунулись із портів у Криму й рушили в бік українського узбережжя в Миколаївській області. Висадка військ РФ в цьому районі давала їм плацдарм для атаки і на Миколаїв, і на Одесу. Саме для ураження цих кораблів було випущено три перші Нептуни ще в кінці лютого 2022. Перші пуски були з півдня Одеської області. Попри те, що жоден із трьох випущених у лютому «Нептунів» не вразив свою ціль, бо були збиті москалями на підльоті до кораблів, але свою місію з захисту української території вони виконали - російські десантні кораблі розвернулися і швидко повернулися в Крим.
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24.11.2024 12:47 Ответить
Не просто так ботокс когда то покупал Мистраль у лягушкоедов,,а десант в Одессе это провальная авантюра.
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24.11.2024 13:27 Ответить
Кацапи вже були біля Одеси їх вже можна було побачити без біноклів, але вони не ризикнули. Їхні корита з десантом на борту стояли і не наважувались, а поки вони думали почався шторм їх добре поболтало хвилями і морпехі вже були непридатні до штурму.
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24.11.2024 13:42 Ответить
Русско-турєцкая война єщьо нє закончілась.
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24.11.2024 13:55 Ответить
якось поміж суперечки про внесок Ердогана забули про внесок генерала Марченкр який організував оборону Миколаєва, про 80 ДШВ яка зупинила кацапів біля Вознесенська, внесок тисяч простих людей: мисливців, патрульних Миколаєва, дівчат що готували їжу і запалювальну суміш... якби кацапи перейшли Південний Буг і випвались на оперативний простір то їм ***** на наявність тих ракетнтх крейсерів було б... саме прориву сврїх чекали кацапські БДК на рейді Одеси....стратегі блд...
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24.11.2024 18:40 Ответить
Какие глупости посол пишет. Турция никогда бы не осмелилась пропустить флот какой бы то ни было державы в Черное море. Этот вопрос возникал во время всех вой. Но договор подписанный в Монтрё всегда выдерживался !
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25.11.2024 14:17 Ответить
 
 