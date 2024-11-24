Закрытие Босфора и Дарданелл помешало РФ захватить Одессу и Николаев, - посол Украины в Турции Боднар
Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину помешало агрессору захватить Одессу и Николаев. Для этого РФ планировала морскую операцию.
Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны были быть оккупированы в результате операций с моря", - отметил Боднар.
Дипломат также напомнил о том, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины.
"Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не позволяла заезда украинских перевозчиков для транспортировки этих грузов. Сейчас продолжается транспортный безвиз. Без всяких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне необходимые Украине грузы", - проинформировал Боднар.
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Как приятно читать коменты специалистов по морскому праву. Сколько нового узнаешь. Век живи.
Не позорьтесь мужики. Ну чё вы все такие ленивые? Откройте конвенцию Монтрё. 80 лет тому приняли решение как в таких случаях должна поступать Турция.
люблюхвалю я.
Есть вялотекущий проект прорыть канал параллельно Босфору и Дарданеллам. Для увеличения пропускной способности проливов. Исключительно по частной земле семьи Эрдоганов. Ну, и он не будет подпадать под статус и ограничения по проливам.
К сожалению, мы вчера, в полтора раза больше потеряли.
А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «
1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.
Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку