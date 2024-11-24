"Шахеды" атаковали Киевщину: пострадавших и попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет

Войска РФ не прекращают атак с использованием БпЛА на Киевскую область. Сегодня ночью и утром тревога в регионе продолжалась более 6 часов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - говорится в сообщении.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки.