Байден об очередном массированном ударе РФ по Украине: Эта атака возмутительна

Президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября, когда российские военные запустили 188 воздушных целей по украинским населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома.

"Эта атака возмутительна и является еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - сказал американский лидер.

Он напомнил, что США в 2024 году начали уделять приоритетное внимание поставке Украине средств противовоздушной обороны. Уже поставлены, по словам Байдена, сотни ракет для ПВО и поставки продолжаются.

Также президент США отметил, что администрация работала над тем, чтобы помочь Украине "повысить устойчивость энергетической сети" в рамках подготовки к зиме. Минобороны США сейчас продолжают наращивать "критически важные" возможности для Украины, в частности артиллерию, ракеты и бронетехнику.

"Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа. США вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу", - резюмировал Байден.

Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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