Байден об очередном массированном ударе РФ по Украине: Эта атака возмутительна
Президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября, когда российские военные запустили 188 воздушных целей по украинским населенным пунктам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома.
"Эта атака возмутительна и является еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - сказал американский лидер.
Он напомнил, что США в 2024 году начали уделять приоритетное внимание поставке Украине средств противовоздушной обороны. Уже поставлены, по словам Байдена, сотни ракет для ПВО и поставки продолжаются.
Также президент США отметил, что администрация работала над тем, чтобы помочь Украине "повысить устойчивость энергетической сети" в рамках подготовки к зиме. Минобороны США сейчас продолжают наращивать "критически важные" возможности для Украины, в частности артиллерию, ракеты и бронетехнику.
"Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа. США вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу", - резюмировал Байден.
Обстрел Украины 28 ноября 2024 года
В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.
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Рівень Президента США.
Прошу пробачити, що багато написав, одним реченням я не зміг би передати цю думку.
Усі ці крокодилячі сльози про "мудрий нарід", "73%" є звичайним переведенням стрілок й перекладенням відповідальності від себе на т.з. цапа відбувайла, який не зможе щось заперечити.
Зеленський прийшов до влади виключно на брехні на Порошенка, жодна брехня не підтвердилася, зете все те, про що він брехав виявилося про нього і про "свинарчуків" і "про Ротердам +", і про друзів-кумів і про "вальцмана" та інше.
(навіть не знаю сміятись чи плакати...ми сміємось щоб не плакать).
Бо ми незламні і потужні.. а обурюватися.. то вже вчора було, сьогодні будемо. Далекоглядними і дбайливими.. Податки підняли на ваше прохання.
А за гори зброі та ВіВТ з ************ ДЯКУЮ, старина Джо. От шоб поручь з тобою, з 2022 року, не було б суікуна Салівана було б ще краще.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/11/28/statement-from-president-joe-biden-on-russias-attack-on-ukraine/
А ось речення, у якому атаку на Україну тут переклали як "обурливу":
This attack is outrageous and serves as yet another reminder of the urgency and importance of supporting the Ukrainian people in their defense against Russian aggression.
Дада, ми всі бачимо вашу терміновість і своєчасність надання зброї. Спочатку хаймарси затримались на кілька місяців, потім літаки, ракет до яких досихпір судячи зі всього немає. Зараз нарешті дуже своєчасний дозвіл на далекобійні удари коли русня все основне вже повідводили за межі дії. Ми всі бачимо як ви хочете завершення війни. ПОГАНО! хочете.
В принципе круто, но только 2 системы петриот, одна из которых это замена от приглашения в НАТО летом 2024.
Имея 2 батареи, условно 8 пусковых, и имея 100 ракет - то единовременно собьют 8 целей,
имея 1000 ракет тоже единовременно собьют только 8 целей
Ну и 2 батареи, это прикрытие только ограниченной территории...