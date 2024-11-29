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Байден об очередном массированном ударе РФ по Украине: Эта атака возмутительна

Байден про чергову атаку РФ

Президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября, когда российские военные запустили 188 воздушных целей по украинским населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома.

"Эта атака возмутительна и является еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - сказал американский лидер.

Он напомнил, что США в 2024 году начали уделять приоритетное внимание поставке Украине средств противовоздушной обороны. Уже поставлены, по словам Байдена, сотни ракет для ПВО и поставки продолжаются.

Также президент США отметил, что администрация работала над тем, чтобы помочь Украине "повысить устойчивость энергетической сети" в рамках подготовки к зиме. Минобороны США сейчас продолжают наращивать "критически важные" возможности для Украины, в частности артиллерию, ракеты и бронетехнику.

"Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа. США вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу", - резюмировал Байден.

Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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Автор: 

Байден (2785) Украина (44912) поддержка (667)


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Топ комментарии
+13
Потужно дід "задвинув"...
Рівень Президента США.
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29.11.2024 07:14
+7
обурлива - такого ще не було
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29.11.2024 07:43
+3
А що ще мав зробити президент США? Підтримати ворога, як це зробили мадяри, словаки і Китай? Чи відправити своїх військових на чужу територію? Ми в НАТО? Конституцію читали? Краще подякуйте президенту США, його команді і американському народу за підтримку України, бо сьогодні ЗСУ воюють майже 80% зброєю і ************, які дали партнери, або профінансували партнери. У Вас немає питань до президента України, який мав будувати оборону з 2019 року, а не дороги? Всі ракети, якими збили кацапські ракети американські, або допомога партнерів, нашої жодної.
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29.11.2024 08:38
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Правила форума Совет форумчан
Потужно дід "задвинув"...
Рівень Президента США.
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29.11.2024 07:14 Ответить
Другий дід через 2 місяці рулитиме,подивимось що він втне!
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29.11.2024 07:15 Ответить
То вікове , кращого від Трампа не слід очікувати . Трамп ще не президент а вже включає реверс .
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29.11.2024 08:16 Ответить
там нема вікових меж. Трамп шукав дев'яносторічного на посаду представника, але всі підходящі вже давно дуба врізали, довелось задовольнитись восьмидесятирічним.
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29.11.2024 08:43 Ответить
А що ще мав зробити президент США? Підтримати ворога, як це зробили мадяри, словаки і Китай? Чи відправити своїх військових на чужу територію? Ми в НАТО? Конституцію читали? Краще подякуйте президенту США, його команді і американському народу за підтримку України, бо сьогодні ЗСУ воюють майже 80% зброєю і ************, які дали партнери, або профінансували партнери. У Вас немає питань до президента України, який мав будувати оборону з 2019 року, а не дороги? Всі ракети, якими збили кацапські ракети американські, або допомога партнерів, нашої жодної.
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29.11.2024 08:38 Ответить
Я звісно дякую США і партнерам,але у мене,,м'яко кажучи,є "запитання"до всіх президентів України, і до того кодла,яке вони з собою тягли до влади.Так що не треба шукати цвпв-відбувайла тільки в Зе. Крадівництво - системна річ,і покарані повинні бути всі без виключень.
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29.11.2024 08:54 Ответить
Але отой "зе" перевершив усіх попередників. Чого теж не треба забувати.
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29.11.2024 08:57 Ответить
Ми маємо результат правління усіх-війну.А хто там більше чи менше приклав до цього руку нехай визнає неупереджене слідство і оновлений і повністю реформований за міжнародними стандартами суд.
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29.11.2024 09:05 Ответить
Хоча я особисто за прилюдний суд Лінча.
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29.11.2024 09:06 Ответить
Слідства не буде. Повірте це не та країна.
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29.11.2024 10:13 Ответить
До всіх президентів України були питання і всіх президентів України вибирав вумний український нарід. Але чомусь найбільше їх до Зеленського. Дуже коротенько поясню про що я. Такі президенти, як Кравчук і Кучма були старими комуняками і тягнули суспільство до московії. І нарід тоди туди сам ліз. Але війна то розпочалася з кацапами при трьох президентах януковичу, Порошенко і Зеленському. Про януковича не будемо говорити, воно прокацапський зек і втік до них відразу, захопивши всю державну казну. Порошенко прийшовши до влади при повному хаосі в країні, бо Крим був вже захоплений і майже весь Донбас, казна пуста і немає золото-валютних резервів. Немає армії, вона була розграбована і сплюндрована колишньої зековською владою і народом. Немає міліції, бо вона поховалася після злочинів на майдані. У всіх містах сходу і півдня кацапами і місцевою бидлотою створені якісь "народні республіки" і захоплені місцеві органи влади... і Порошенко, підібравши толкових менеджерів в команду, все це розрулив. Одеса, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Харків та інші міста були повернути в законне русло держави. Відновлена армія, поліція, інші органи. Було звільнено 2\3 окупованих територій, модернізовано майже все старе озброєння, випускати почали нові танки, бронемашини, міномети, САУ "Богдана",військові катери, ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільху", "Вербу", "Буревісник", "Стугну" та інші. Ми отримали безвіз, асаціацію з ЄС, Томос автокефальної незалежної церкви, відсудили у кацапів 4,7 мільярдів доларів США, встановили ринкову ціну на газ...провели купу реформ... Після виборів 2019 року крім відновлення армії і економіки, переведення в державну власність розерадено ПриватБаку, вичищеної банківської системи залишили в казні 170 мільярдів і відновлені золото-валютні резерви 28 мільярдів доларів США... І після цього Ви хочете сказати, що Порошенко і Зеленський однакові? Такої корупції ів мародерства, як при Зеленському не було при всіх президентах разом взятих і він замість оборони під час війни, всі бюджетні кошти і час закатав в дороги і в те місце, звідки йшов ворог. На мою думку самими достойники президентами були Ющенко і Порошенко, а найгіршими Янукович і Зеленський.
Прошу пробачити, що багато написав, одним реченням я не зміг би передати цю думку.
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29.11.2024 09:50 Ответить
Написали багато,але і ви зрозумійте,що злодії мають нести покарання незалежно від того скільки віни вкрали.І ніякі томоси,стугни,гарні гасла не дають індульгенцію за скоєне.І якщо куплені,продажні прокуратури та суди цього не довели,це зовсім не означає,що фігурант святий.Це що стосується 5го президента.Щодо кравчука,кучми-це саме вони створили і зацементували постсовкову мафіюв Україні.Саме з них почалося грандіозне розкрадання країни.Ющенко на патріотичних гаслах вліз до влади і загруз у корупційному болоті,задовольнившись власним спокоєм і вуликами,коли в той самий час "любі друзі" займались тим самим що й попередники.За мурла-якунєвіча казати нічого,хіба що вчергове згадати про "мудрий нарід".Ну а зешобла прийла до влади на протиріччі,де "досягнення" порошенка не переважили корупційні скандали його оточення.І "мудрий" нарід,замість того,щоб дати вчергове "волшебного пендаля" злодійкуватим претендентам на трон і спробувати ще раз змінити систему,власне не маючи вибору,проголосував за те,що лежало під рукою і чекало свого часу,щоб засунути своє зелене рило в державне корито...Десь приблизно так коротенько виглядає правління наших т.з. "народних"обранців від часу розвалу совка.Ну і звісно треба згадати,що був у нас єдиний шанс піти іншим,правильним шляхом-це В.Чорновіл.Але система його вбила.Все інше-це був вибір без вибору з однієї політичної колоди злодіїв.
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29.11.2024 12:07 Ответить
Без жодного сумніву. Яким би не був мудрим нарід, криміналітет, що знаходився при владі, йому не дав можливості зробити інший вибір, не пов'язаний із злодійкуватими й корумпованими претендентами - представниками інтересів цього привладного кремлівського криміналітету.
Усі ці крокодилячі сльози про "мудрий нарід", "73%" є звичайним переведенням стрілок й перекладенням відповідальності від себе на т.з. цапа відбувайла, який не зможе щось заперечити.
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29.11.2024 17:10 Ответить
Я з Вами не погоджуюся. Ви знову про Порошенко? Не надоїло? Звичайно ідеальних людей немає, але Порошенко і Зеленський навіть не порівнюються. Злочини Порошенка шукала вся "зелена" влада і їх брати "риги", задіявши всіх і нічого. А коли будуть перевяряти злочини Зеленського, то їх на поверхні лежить не одна сотня. Про досягнення президентів я писав, повернуся ще до Ющенка "вулики" " любі друзі" це тези ригів і кацапів і Ви знову їх повторили, то мені все зрозуміло. Нагадаю, що Ющенко відкрив архіви про Голодомори, нашу історію з кацапами. Показав, що вони творили з українцями. Його захоплення бджолами і що ж тут поганого? А янукович тирив картини з музеїв, залишаючи на їх місця копії і навіть його оточення тирило в храмах мощі святих і велике хоббі кражі золотовалютних резервів, але Ви про це не написали.
Зеленський прийшов до влади виключно на брехні на Порошенка, жодна брехня не підтвердилася, зете все те, про що він брехав виявилося про нього і про "свинарчуків" і "про Ротердам +", і про друзів-кумів і про "вальцмана" та інше.
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29.11.2024 22:25 Ответить
Послухайте,я прожив життя при всіх вищеназваних тварюках,добре знаю всю політичну кухню зсередини,"читаю" їх всіх просто по мордяках,без різниці, чи вдягнені вони у вишиванки,чи в костюми західних модельєрів.Мені не потрібні ніякі наративи і думки інших,бо маю критичне мислення ,моральні цінності і принциповість.Чого на жаль немає більшість "мудрого" наріду.Тому і з'являються кумири,відбілювати яких,тут з піною у роті дуже **********.Тому,як тільки згадують двуликого , хитрого персонажа на літеру "п" і починають розповідати наративи про його "святість" ,то зразу розумію,що або люди заангажовані,мають загальну інформацію і розповідають чужі думки,або роблять це за гроші.Той,хто працював або працює у владних структурах все прекрасно знає і розуміє і навряд чи коментує щось на форумах,бо тут одна "піна",яка не має до реальності ніякого стосунку.І повірте,погано,що люди не мають змоги почути про що говорить наша влада у високих владних кабінетах,або у себе вдома,або десь у банях на загородніх вілах.Прозріли б швидко.
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30.11.2024 05:40 Ответить
саме тому потрібно прийняти в НАТО неокуповану Україну, і обурливість розвіється. ввести контингент військ на кордони без без бойових дій, щоб звільнити прикордонників для гарячих напрямків, надати зброю в кількості еквівалентній як у противника. підтримати відновленння ядерного статусу. ви , пане президент Байден приймете таке рішення коли рашисти будуть біля Дніпра з півночі до півдня, нажаль
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29.11.2024 07:18 Ответить
Можливо, і то не факт....
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29.11.2024 07:26 Ответить
То шо ти ім розум вставиш? - побільше зброі!
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29.11.2024 07:33 Ответить
та і із тією зброєю що виділили якось несподівано не встигли до інавгурації...
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29.11.2024 08:47 Ответить
Патужно
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29.11.2024 07:34 Ответить
обурлива - такого ще не було
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29.11.2024 07:43 Ответить
новий рівень ескалації )))
(навіть не знаю сміятись чи плакати...ми сміємось щоб не плакать).
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29.11.2024 10:27 Ответить
Это мы поняли, дальше то что ?
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29.11.2024 07:51 Ответить
Ще б пальцем насварився!
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29.11.2024 07:53 Ответить
А нам все равно. Косим мы трынь траву. Байден денег дай.

Бо ми незламні і потужні.. а обурюватися.. то вже вчора було, сьогодні будемо. Далекоглядними і дбайливими.. Податки підняли на ваше прохання.
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29.11.2024 07:54 Ответить
пАТУЖНІШЕ тіко у Лідора
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29.11.2024 08:25 Ответить
Обурлива обурливість.
А за гори зброі та ВіВТ з ************ ДЯКУЮ, старина Джо. От шоб поручь з тобою, з 2022 року, не було б суікуна Салівана було б ще краще.
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29.11.2024 08:38 Ответить
Ну може після цієї війни українці почнуть більш дорослим поглядом дивитися на світову геополітику і перестануть вірити у поділ світу на чорне і біле.
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29.11.2024 08:39 Ответить
Чому немає посилання на оригінал? До речі, ось він:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/11/28/statement-from-president-joe-biden-on-russias-attack-on-ukraine/

А ось речення, у якому атаку на Україну тут переклали як "обурливу":

This attack is outrageous and serves as yet another reminder of the urgency and importance of supporting the Ukrainian people in their defense against Russian aggression.
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29.11.2024 08:47 Ответить
Ну, можна сказати натомість несамовита. Від того щось поміняється посутньо?
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29.11.2024 09:00 Ответить
Тут просто не можна так буквально перекладати. Краще було б "зухвала та злочинна"
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29.11.2024 09:44 Ответить
Тут головне питання інше: кому воно serves as a reminder? І наступне: як же це адміністрація самого Байдена "забулася" й "не встигла" використати всі грошу на підтримку України, виділені Конґресом?
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29.11.2024 09:03 Ответить
Все правильно написали.
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29.11.2024 09:43 Ответить
Є три речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як тече вода, і як наші партнери обурюються...
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29.11.2024 08:50 Ответить
То ви - кацапа?
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29.11.2024 09:03 Ответить
і є ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу

 Дада, ми всі бачимо вашу терміновість і своєчасність надання зброї. Спочатку хаймарси затримались на кілька місяців, потім літаки, ракет до яких досихпір судячи зі всього немає. Зараз нарешті дуже своєчасний дозвіл на далекобійні удари коли русня все основне вже повідводили за межі дії. Ми всі бачимо як ви хочете завершення війни. ПОГАНО! хочете.
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29.11.2024 10:26 Ответить
А чего цитата не полностью? Полностью так: это возмутительно! Пойду приму таблетки и спать!
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29.11.2024 10:30 Ответить
ТОБТО БІДОН ПОВІДОМИВ ЩО ОБУРИВСЯ,ЧИ ОБІСЦЯВСЯ?
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29.11.2024 10:41 Ответить
Діду, не нагнітай.
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29.11.2024 10:57 Ответить
"Уже поставлены, по словам Байдена, сотни ракет для ПВО и поставки продолжаются"

В принципе круто, но только 2 системы петриот, одна из которых это замена от приглашения в НАТО летом 2024.

Имея 2 батареи, условно 8 пусковых, и имея 100 ракет - то единовременно собьют 8 целей,
имея 1000 ракет тоже единовременно собьют только 8 целей

Ну и 2 батареи, это прикрытие только ограниченной территории...
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29.11.2024 11:52 Ответить
Головне висказать занепокоєння!!!
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29.11.2024 13:50 Ответить
 
 