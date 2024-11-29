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Новости
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В Турции на официальном уровне подтвердили, что не поддержат мирный план с территориальными уступками, - Чийгоз

чийгоз
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в Турции заверили, что информация о поддержке мирного плана, который якобы предусматривает замораживание конфликта и уступки в территориальной целостности Украины, не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Постоянно, особенно с российской стороны, идут вбросы о том, что Турция настроена на формулу мира, которая предусматривает замораживание конфликта и уступки в территориальной целостности. Так вот, мы за два дня визита в Турцию провели встречи на очень высоком уровне и везде нас заверили, что это неправда", - сказал Чийгоз.

По его словам, Турция поддерживает Украину во многих направлениях, обе страны заинтересованы в развитии двусторонних стратегических отношений, парламентского сотрудничества в частности.

"Турция не только имеет надежды, но и работает над тем, чтобы изменения после выборов в Америке не повлияли на оказание помощи Украине. Это были важные для нас месседжи. И мы их передадим власти и народу Украины. Этот визит стал также основой к тому, что наше двустороннее сотрудничество будет более тесным, а роль наших парламентов в нем будет сейчас более активной", - подчеркнул Чийгоз.

Напомним, Турция просит США ослабить санкции против российского "Газпромбанка", чтобы получить возможность и в дальнейшем использовать этот банк для расчетов за российский газ.

Также смотрите: Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Автор: 

Турция (3369) Чийгоз (318)


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Топ комментарии
+4
Туреччина це просто бо лицемірства - ти або туди або сюди, а вони і там і там. Перша країна яка допомагає РФ у обході санкцій, купляє С-400, при цьому противостоїть їй в Сирії...Що в них в мозгах - хз
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29.11.2024 11:16
+2
Але газ понад усе!
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29.11.2024 11:14
+2
Авиация рф нанесла удары по штаб-квартире турецких сил на севере Сирии. Ой рейвах, ой гармідер ....Шоце буде? Шось буде....Асад поехал в рашу просить помощи, выпросил... Покупаем попкорн...Твое слово, пердоган
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29.11.2024 12:00
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Але газ понад усе!
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29.11.2024 11:14 Ответить
Туркам потрібно щоб кацапія залишалася в Україні, поки вони там з усіма іншими дерибанять Сирію.
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29.11.2024 11:15 Ответить
Туреччина це просто бо лицемірства - ти або туди або сюди, а вони і там і там. Перша країна яка допомагає РФ у обході санкцій, купляє С-400, при цьому противостоїть їй в Сирії...Що в них в мозгах - хз
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29.11.2024 11:16 Ответить
Так це ж схід, хитрість і все таке.
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29.11.2024 11:44 Ответить
Ну да, дааайте повоюем еще год и потеряем не 19 процентов территории, а 25 для ровного счета.
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29.11.2024 11:16 Ответить
Чийгоз великий друг Туреччини.
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29.11.2024 11:59 Ответить
Він наша українська опозиція .
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29.11.2024 12:20 Ответить
це ще невідомо, наскільки вона українська
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29.11.2024 12:24 Ответить
Не вірити народу який пройшов через геноцид ? Пане ,вмикайте аналітичне мислення , будь ласка.
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29.11.2024 12:29 Ответить
тут важливе не аналітичне мислення, а не бути лохом,що б потім не опинитися в незручній ситуації
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29.11.2024 14:29 Ответить
Авиация рф нанесла удары по штаб-квартире турецких сил на севере Сирии. Ой рейвах, ой гармідер ....Шоце буде? Шось буде....Асад поехал в рашу просить помощи, выпросил... Покупаем попкорн...Твое слово, пердоган
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29.11.2024 12:00 Ответить
Знов ятаган у сраку?
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29.11.2024 12:16 Ответить
Молодці Кримські татари , продавили Ердогана ! До речі ,це повинні були робити дипломати зелених , а зробила татарська опозиція .
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29.11.2024 12:19 Ответить
курщина
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29.11.2024 13:30 Ответить
 
 