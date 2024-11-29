В Турции на официальном уровне подтвердили, что не поддержат мирный план с территориальными уступками, - Чийгоз

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в Турции заверили, что информация о поддержке мирного плана, который якобы предусматривает замораживание конфликта и уступки в территориальной целостности Украины, не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Постоянно, особенно с российской стороны, идут вбросы о том, что Турция настроена на формулу мира, которая предусматривает замораживание конфликта и уступки в территориальной целостности. Так вот, мы за два дня визита в Турцию провели встречи на очень высоком уровне и везде нас заверили, что это неправда", - сказал Чийгоз.

По его словам, Турция поддерживает Украину во многих направлениях, обе страны заинтересованы в развитии двусторонних стратегических отношений, парламентского сотрудничества в частности.

"Турция не только имеет надежды, но и работает над тем, чтобы изменения после выборов в Америке не повлияли на оказание помощи Украине. Это были важные для нас месседжи. И мы их передадим власти и народу Украины. Этот визит стал также основой к тому, что наше двустороннее сотрудничество будет более тесным, а роль наших парламентов в нем будет сейчас более активной", - подчеркнул Чийгоз.

Напомним, Турция просит США ослабить санкции против российского "Газпромбанка", чтобы получить возможность и в дальнейшем использовать этот банк для расчетов за российский газ.

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