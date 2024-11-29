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Потеря Покровска приведет к обвалу в металлургии минимум на 60%, - СМИ

вугілля,фото:,pokrovskoe.metinvestholding.com

За прошедшие десять дней российские войска продвинулись на юго-запад от города Покровск, пересекая реку Соленая. Передовые вражеские подразделения закрепляются в 14 км от поселка Удачное, где работает шахтоуправление Покровское.

Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для всей металлургической отрасли, ведь здесь добывают редкий по своему происхождению коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны, пишет издание NV.

"Сейчас дежурный персонал работает в бронежилетах, а шахтеры безопасно проживают в шелтерах на значительном расстоянии от линии фронта. На территории действуют подземные и наземные бетонные "укрытия", - говорит Андрей Акулич, гендиректор Метинвест Покровскуголь. В таких обстоятельствах, на предприятиях Покровской площадки до сих пор работают 3,5 тысячи человек. Эта численность персонала обеспечивает базовую жизнеспособность шахты, добычу и обогащение угля. Даже в 2023 году Украина обеспечивала себя собственным коксующимся углем более чем на 90%. "В случае потери Покровска наши предприятия будут вынуждены использовать исключительно импортный коксующийся уголь. Но объемы такого импорта могут не обеспечить потребности металлургов в коксе на необходимом уровне", - пояснили NV Бизнес в объединении Укрметаллургпром.

Эксперты металлургического объединения считают, что заводам понадобится минимум 1-1,5 года, чтобы перестроить логистику под получение крупных партий импортного коксующегося угля. Но это, безусловно, приведет к значительному удорожанию себестоимости украинской продукции - речь идет о десятках процентов. Потеря Покровска приведет также к обвалу в металлургической отрасли до 50% и более (на предприятиях, которые в сталеплавильном процессе используют чугун), прогнозирует NV. "Вместо наращивания производства до 10 млн тонн, оно может упасть до 3,5 млн тонн в год и даже ниже. К примеру, в предыдущие 2 года (2022 и 2023-й) украинские предприятия произвели 6,26 и 6,23 млн тонн стали. В 2024 году - речь идет о 7,2-7,3 млн тонн", - отмечает издание.

Ранее издание Bloomberg также заявило, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны, ведь "Покровскуголь" - единственное в Украине предприятие, которое добывает коксующийся уголь, важный компонент, используемый в процессе производства стали, которая обеспечивает оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.

Автор: 

уголь (1000) Покровск (571) Покровский район (504)


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Топ комментарии
+10
В 2014 році Ахметові треба було не гудіти а випустити кіши з гіркіна та бородая та скинути в річку...
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29.11.2024 13:08
+8
Про це потрібно було думати,ще кілька років назад.Ті хто володіє шахтами і промисловістю,все скинули на простих людей.
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29.11.2024 13:05
+7
Усьо під контролєм, найвеличніший порішає
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29.11.2024 12:58
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Правила форума Совет форумчан
Йой😭 помремо всі-згинемо з голоду😭😭😭😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏типер.
Роби- роби щось,наш низламна-нипириможний🙏🙏🙏🙏🙏
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29.11.2024 12:55 Ответить
В 2014 році Ахметові треба було не гудіти а випустити кіши з гіркіна та бородая та скинути в річку...
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29.11.2024 13:08 Ответить
А тепер рижий гамадрил на нас злість зганя
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29.11.2024 13:19 Ответить
ахметка не зацікавлений у видобутку вугілляК в Україні
бо давно вже скупив такі шахти в США
і завозить звідти в Україну вугілля
тож кому вигідна втрата Покровська??
думай те
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29.11.2024 13:47 Ответить
Усьо під контролєм, найвеличніший порішає
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29.11.2024 12:58 Ответить
Це вже покращення від Лідора після зняття Залужного,чи будуть ще кращі.
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29.11.2024 13:41 Ответить
Буде, не сумнівайтеся
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29.11.2024 13:58 Ответить
Невже сам Ахмєтка візьме автомата та піде відбивати свою металургію...
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29.11.2024 12:58 Ответить
його компанії активно допомагають армії і захистом і технікою
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01.12.2024 18:08 Ответить
а в росії +60% до металургії буде
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29.11.2024 12:59 Ответить
😂знамить ху…ло запхнуло рижого в собачу ср…ку👍
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29.11.2024 13:21 Ответить
Тут санітари вже не допоможуть
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29.11.2024 12:59 Ответить
коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України після закінчення війни

Так же само можно ЗАЭС взять в аренду после завершения боевых действий, если не удастся отвоевать территорию?
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29.11.2024 13:00 Ответить
Про це потрібно було думати,ще кілька років назад.Ті хто володіє шахтами і промисловістю,все скинули на простих людей.
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29.11.2024 13:05 Ответить
Хіба Азовсталь не статегічний об'єкт? Та практично все стратегічні об'єкти
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29.11.2024 13:07 Ответить
Це потужний і незламний план
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29.11.2024 13:10 Ответить
Без коксу металургія завиє! - Ахметов твіи вихід
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29.11.2024 13:09 Ответить
вихід завжди можна знайти питання раціоналізації, рентабельності і наявних ресурсів
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01.12.2024 18:06 Ответить
Ахметка дуже буде задоволений такою втратою
бо в нього шахти з коксующемся вугіллям в штатах
Тож буде більше завозити з США
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29.11.2024 13:11 Ответить
а логистика? транспортировка угля с Америки приведет к удорожанию продукции, а это подорвет конкурентность на рынке. Так что и для предприятий Ахметова, и для самой страны это не самый выгодный вариант
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30.11.2024 22:32 Ответить
Є така мудрість: якщо до палацу заходить шут, то він не стане володарем, скоріше палац перетвориться на цирк. От тільки чомусь гет вже не смішно.
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29.11.2024 13:20 Ответить
Взагалі-то сталь можна виплавляти з окатишів прямого відновлення (DR), зараз увесь світ на цю технологію переходить.
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29.11.2024 13:24 Ответить
головне, що суджа наша...
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29.11.2024 13:28 Ответить
Доставать гудок?
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29.11.2024 13:29 Ответить
Та нахєр він впав. Всі сили і техніку на курські болота! Ось де основа всього.
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29.11.2024 13:30 Ответить
та нахіба, в курськ воювати - ото де гойда
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29.11.2024 14:45 Ответить
Всі на захист ахмєткіних активів!!!
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29.11.2024 15:47 Ответить
да дело не в активах, а в рабочих местах, налогах, которыми нужно бюджет наполнять и чем-то финансировать армию
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30.11.2024 22:30 Ответить
ЗЕлупа старається!
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29.11.2024 18:19 Ответить
 
 