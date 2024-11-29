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В декабре Нацгвардия присоединится к приложению "Армия+", - Зеленский

У грудні Нацгвардія приєднається до застосунку

Ожидается, что в декабре для военнослужащих Национальной гвардии Украины станут доступны все сервисы приложения "Армия+".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Министерство обороны продолжает развивать приложение "Армия+".

"Уже в декабре ко всем сервисам "Армии+" должна присоединиться Национальная гвардия Украины. В частности, это касается переводов", - сказал глава государства.

Напомним, что приложение "Армия+" запустили для военных 8 августа этого года. Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации цифрового приложения "Армия+" заявил, что оно должно стать вторым после "Дії" элементом цифрового государства и призвано освободить армию от накопления бумажной работы и бюрократии.

Читайте также: Военнослужащие будут получать в "Армия+" номера приказов о переводе, - Минобороны

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Национальная гвардия (2108) приложение (170)


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А щось справжнє корисне за 5 років ЗЄ зробив?

Економіку - просрав.
Зовнішню політику - просрав.
Політичну суб'єктність України та українців - просрав.
Боротьбу з Ковідом - просрав.
Підготовку до війни - просрав.
Мобілізацію - просрав.
Війну - просрав.

І на додачу сприяння корупції, узурпація влади, утискання свободи слова.

А натомість додатки, плани, заяви, відосики...
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29.11.2024 23:56 Ответить
Але звітність грушним кураторам він не може просрати бо за це затискають яйки бобо. А кураторам треба відомості про нацгвардію.
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30.11.2024 00:39 Ответить
И что?
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30.11.2024 01:05 Ответить
Так звані "цифрові документи"- це просто оповідання для ідіотів. "Цифрові документи" можуть бути, чимось типу додатку до звичайних документів, яки мають печатку,підпис. А що таке цифровий документ? Ось БАЦ!!! натиснув на кнопку , і документа немає, і як ви тепер зможете довести своє право власності на щось??? Ну і ще багато чого можно розповісти про це, про ту саму безпеку,..
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30.11.2024 07:28 Ответить
Дурники граються у войнушку на смартфоні. Сказано - зелена шпана, інфантили...
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30.11.2024 09:26 Ответить
Чепуха бестолковая хвастается тем,что никто не воспринимает и сторонится.Облаками информации ,которую взламывают даже дети.
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30.11.2024 09:27 Ответить
 
 