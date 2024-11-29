В декабре Нацгвардия присоединится к приложению "Армия+", - Зеленский

Ожидается, что в декабре для военнослужащих Национальной гвардии Украины станут доступны все сервисы приложения "Армия+".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Министерство обороны продолжает развивать приложение "Армия+".

"Уже в декабре ко всем сервисам "Армии+" должна присоединиться Национальная гвардия Украины. В частности, это касается переводов", - сказал глава государства.

Напомним, что приложение "Армия+" запустили для военных 8 августа этого года. Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации цифрового приложения "Армия+" заявил, что оно должно стать вторым после "Дії" элементом цифрового государства и призвано освободить армию от накопления бумажной работы и бюрократии.

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