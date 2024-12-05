Военных КНДР привлекают к дежурству на блокпостах на Курщине, - Центр нацсопротивления

Россиян пока воздерживаются от использования северокорейских военных в боях на Курщине. Вместо этого держат их во втором эшелоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. Сейчас северных корейцев привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах, также они охраняют районы сосредоточения вражеских войск", - отмечают в ЦНС.

В то же время, по информации Центра, привлечение наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит.

"Фактически привлечение северокорейских боевиков позволили кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую, ведь жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника", - говорится в сообщении.

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