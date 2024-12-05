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Новости Война
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Военных КНДР привлекают к дежурству на блокпостах на Курщине, - Центр нацсопротивления

Військові КНДР отримали російське спорядження

Россиян пока воздерживаются от использования северокорейских военных в боях на Курщине. Вместо этого держат их во втором эшелоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. Сейчас северных корейцев привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах, также они охраняют районы сосредоточения вражеских войск", - отмечают в ЦНС.

В то же время, по информации Центра, привлечение наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит.

"Фактически привлечение северокорейских боевиков позволили кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую, ведь жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника", - говорится в сообщении.

Читайте также: В обмен на войска и оружие Россия предоставляет КНДР ядерные и ракетные технологии, это может угрожать странам Запада, - Рютте

Автор: 

КНДР (1190) Курск (1085) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+5
Ще "крутіше" буде - коли кацапи з корейців зроблять повноцінні загороджувальні загони (як з китайців у Громадянську війну)... Буде "повний фарш"...
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05.12.2024 02:09
+5
Плакат 1919 року, створений білими у Харкові:

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05.12.2024 02:25
+4
тепер через блокпости собаку хєр провезеш.
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05.12.2024 01:53
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тепер через блокпости собаку хєр провезеш.
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05.12.2024 01:53 Ответить
у тебе матрьошки з туєса випадають.
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05.12.2024 02:11 Ответить
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05.12.2024 04:03 Ответить
Это не смешно.








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05.12.2024 05:56 Ответить
Ну і що заважає, щоб на ці блокпости добрі українські дрони поскидали цяцьки від Святого Миколая?
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05.12.2024 01:59 Ответить
та нахєр ті блокпости у Рильську та Льгові треба... Хай місцеві кацапи любуються на імпортних корейців, та підгодовують їх, щоб вони собак не крали.
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05.12.2024 02:06 Ответить
Цікаво скільки вони кацапів покладуть на цих блок-постах.
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05.12.2024 02:03 Ответить
Ще "крутіше" буде - коли кацапи з корейців зроблять повноцінні загороджувальні загони (як з китайців у Громадянську війну)... Буде "повний фарш"...
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05.12.2024 02:09 Ответить
З книги "Холодний Яр" Горліса-Горського:

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05.12.2024 02:22 Ответить
Одним з перших батальйон китайських «добровольців» навербував у Бесарабії в 1918 році кривавий червоний командир Йона Якір, з якими нищив українців на Одещині, рейдував з півдня на північ України та пацифікував козацтво на Дону в 1919-1920 роках.
Китайські каральні загони орудували на Київщині та Запоріжжі, бійці китайських частин особливого призначення ЧОН ВЧК звірствували в Одесі, Нікополі та в Києві в 1919 році
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05.12.2024 02:34 Ответить
А командував розстрільним китайським підрозділом ЧК в Одесі негр на прізвище Джонсон.

Как вспоминал доживший до 80-х годов XX века комендант ЧК https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Н. Л. Мер , «расстрелами занимались практически все сотрудники ЧК, дежурившие по ночам». Но в основном, как и по всей стране Советов, для казней использовали комендантский взвод ЧК. В Одесской ЧК он состоял из китайцевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%9A#cite_note-8 [8] . К********* отрядами китайцев негр Джонсон. Во дворе дома на время расстрелов заводили мотор грузовика, чтобы заглушать звуки выстрелов. Приговорённых к смерти раздевали донага, причём одежду сортировали, разделяли на «партии» по 10 - 12 человек и расстреливали в гараже.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%9A#cite_note-zin'ko-1 [1] :10-11

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%9A https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесская_ЧК
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05.12.2024 02:48 Ответить
до вашого відома, зараз на Цензорі посилання обрізаються\спотворюються, тому нажаль відкрити їх неможливо. І невідомо чи взагалі цей баг виправлять, та повернуть нормальну робочу функцію прикріплення посилання до тексту, як було раніше.
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05.12.2024 02:58 Ответить
То цитата з Вікіпедії "Одесская ЧК".
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05.12.2024 03:00 Ответить
ага, дякую. Так знайшов.
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05.12.2024 03:04 Ответить
Плакат 1919 року, створений білими у Харкові:

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05.12.2024 02:25 Ответить
И тут у русских виноваты латыши и китайцы, но не они сами.
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05.12.2024 06:02 Ответить
Щось мені відчувається що це кацапське іпсо підтримане, по згоді, з українськими смі і в тому числі Цензором Нет...
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05.12.2024 07:29 Ответить
 
 