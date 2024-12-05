Враг 389 раз ударил по Запорожской области, есть раненая. Николаевщину атаковал FPV-дронами

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 389 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. FPV-дронами атаковали Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"78-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по Запорожскому району", - рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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войска РФ осуществили 13 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке и Новопавловке.

236 БПЛА различной модификации атаковали Камышеваху, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки и Малой Токмачки.

135 артиллерийских ударов пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам,

Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.

"Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Обстрелы Николаевщины

По информации начальника ОВА Виталия Кима за прошедшие сутки враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Также дважды была обстреляна акватория Очаковской громады.

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