Враг 389 раз ударил по Запорожской области, есть раненая. Николаевщину атаковал FPV-дронами
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 389 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. FPV-дронами атаковали Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"78-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по Запорожскому району", - рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Также:
- войска РФ осуществили 13 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке и Новопавловке.
- 236 БПЛА различной модификации атаковали Камышеваху, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки и Малой Токмачки.
- 135 артиллерийских ударов пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам,
Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.
"Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.
Обстрелы Николаевщины
По информации начальника ОВА Виталия Кима за прошедшие сутки враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Также дважды была обстреляна акватория Очаковской громады.
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показать весь комментарий05.12.2024 07:47 Ответить Мне нравится 0
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