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Враг 389 раз ударил по Запорожской области, есть раненая. Николаевщину атаковал FPV-дронами

Обстріли Запорізької області 4 грудня

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 389 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. FPV-дронами атаковали Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"78-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по Запорожскому району", - рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Также:

  • войска РФ осуществили 13 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке и Новопавловке.
  • 236 БПЛА различной модификации атаковали Камышеваху, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки и Малой Токмачки.
  • 135 артиллерийских ударов пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам,
    Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.

"Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Обстрелы Николаевщины

По информации начальника ОВА Виталия Кима за прошедшие сутки враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Также дважды была обстреляна акватория Очаковской громады.

Читайте также: Россияне за сутки 395 раз ударили по Запорожской области: Повреждены дома и объекты инфраструктуры

Автор: 

Николаевская область (2115) обстрел (26975) Запорожская область (3058) Запорожский район (96)


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Сьогодні день волонтера!!! Зе та його банда роблять усе щоб було важко волонтерам та бійцям на полі бою і викине якусь западлянку прийняттям закону чи постанови щоб ще важче стало.
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05.12.2024 07:47 Ответить
 
 