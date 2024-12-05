Зенитный дрон сбивает российский разведывательный беспилотник Zala. ВИДЕО

Оператор украинского зенитного дрона сбил российский разведывательный беспилотник Zala.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Подразделение SUNSTRIKE зенитным FPV сбил еще один разведБПЛА Zala. Теперь он не наведет Ланцета, артиллерию или авиабомбу", - говорится в комментарии к видео.

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