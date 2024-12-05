Зенитный дрон сбивает российский разведывательный беспилотник Zala. ВИДЕО
Оператор украинского зенитного дрона сбил российский разведывательный беспилотник Zala.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Подразделение SUNSTRIKE зенитным FPV сбил еще один разведБПЛА Zala. Теперь он не наведет Ланцета, артиллерию или авиабомбу", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+10 Caesar Rsi #551221
показать весь комментарий05.12.2024 13:55
+3 Валерій Кваша
показать весь комментарий05.12.2024 13:57
+3 Dirk .....
показать весь комментарий05.12.2024 15:48
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Все ж таки дрони-камікадзе - тупиковий (надто дорогий) шлях розвитку.
Потрібно робити багаторазові дрони.
Як варіант, озброєні ерзац-рушницею, стріляючою картеччю.
Ааа... це... а чого ж ми тоді просимо в США ракети, а не дрони?
ракети та дрони це "трошки інші речі".
2. Зепороходибилоид-бот-крот, етс у нас только ті.
3. Если нету мозгов не стоит писать на форумах.
та ще й компенсувати завихрення повітря від цілі?
А "дехто" з дронів і з ГРАНАТОМЕТУ СТРІЛЯЄ...