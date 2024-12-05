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Новости Война
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Зенитный дрон сбивает российский разведывательный беспилотник Zala. ВИДЕО

Оператор украинского зенитного дрона сбил российский разведывательный беспилотник Zala.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Подразделение SUNSTRIKE зенитным FPV сбил еще один разведБПЛА Zala. Теперь он не наведет Ланцета, артиллерию или авиабомбу", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: БПЛА атаковали столицу Чечни Грозный, - росСМИ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3559) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+10
Файно!!! Супер!! Ювеліри!! Героям Слава!!!!!
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05.12.2024 13:55
+3
''Зенітний дрон''? То чого він пішов на таран?
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05.12.2024 13:57
+3
Дрон стоит копейки по сравнению с другими рабочими вариантами. Стрелать из дрона картечью конечно было бы хорошо, но я подозреваю, что тут возниикнет куча проблем с прицеливанием и отдачей, и их решение очень сильно увеличит цену дрона
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05.12.2024 15:48
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Файно!!! Супер!! Ювеліри!! Героям Слава!!!!!
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05.12.2024 13:55 Ответить
IMHO:
Все ж таки дрони-камікадзе - тупиковий (надто дорогий) шлях розвитку.
Потрібно робити багаторазові дрони.
Як варіант, озброєні ерзац-рушницею, стріляючою картеччю.
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05.12.2024 13:57 Ответить
Ааа.... так ось чому закрили ракетні програми при Януковичі- тупиковий шлях. Надто дорогі та ще й одноразові)) Інша справа чувак з калашматом, а ще краще з обрізом))
Ааа... це... а чого ж ми тоді просимо в США ракети, а не дрони?
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05.12.2024 15:27 Ответить
не пересмикуй зе-бот та шлангом не прикидайся.
ракети та дрони це "трошки інші речі".
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05.12.2024 15:44 Ответить
1. На подобніе вумніе замечания можно ответить следующим образом: заменяй дорогие дроні дешевіми ракетами.
2. Зепороходибилоид-бот-крот, етс у нас только ті.
3. Если нету мозгов не стоит писать на форумах.
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05.12.2024 17:27 Ответить
Дрон стоит копейки по сравнению с другими рабочими вариантами. Стрелать из дрона картечью конечно было бы хорошо, но я подозреваю, что тут возниикнет куча проблем с прицеливанием и отдачей, и их решение очень сильно увеличит цену дрона
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05.12.2024 15:48 Ответить
а що, камікадзе наводити не потрібно?
та ще й компенсувати завихрення повітря від цілі?
А "дехто" з дронів і з ГРАНАТОМЕТУ СТРІЛЯЄ...
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05.12.2024 15:51 Ответить
насколько я понимаю, там обычно дистанционный подрыв осколочного заряда, по этому точно наводить не надо.
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05.12.2024 15:56 Ответить
неправильно розумієш, зазвичай, там "дротово-контактний підривник".
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05.12.2024 16:01 Ответить
Тогда кацапы будут отстреливаться из Парабелума!
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05.12.2024 15:52 Ответить
''Зенітний дрон''? То чого він пішов на таран?
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05.12.2024 13:57 Ответить
мабуть манія вєлічія - вдає з себе зенітну ракету.
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05.12.2024 13:59 Ответить
А зенитная ракета почему идёт на таран?
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05.12.2024 15:51 Ответить
Та на таран ходять і зенітні ракети і снаряди! Не всі звичайно! А скромному дронові сам Біг велів... І за ціною скромному також!
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05.12.2024 15:54 Ответить
Zale приснилась zупа....
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05.12.2024 14:00 Ответить
Навіщо показали? Хай би рашисти "ламали голову" чому втратили дрон.....
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05.12.2024 14:11 Ответить
Є ж уже ті, хто стріляє сіткою - навіщо комікадзе? Це дорого
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05.12.2024 14:17 Ответить
Уде давно пора самонаведение на эти дроны прикрутить.
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05.12.2024 19:49 Ответить
 
 