Это вопрос сохранения жизни: 80 ОДШБр, которая ведет бои на Курщине, срочно нужны мавики
80 ОДШБр, которая ведет бои на Курщине, срочно нужны дроны Mavic 3T для сохранения личного состава.
Об этом в Facebook сообщил воин бригады Юрий Бондарь, передает Цензор.НЕТ.
"Галицким львам, то есть нам, нужны мавики 3Т, идеально это ночные борта. Еще раз и даже так: нам КРИТИЧЕСКИ НУЖНЫ МАВИКИ 3Т! Это вопрос сохранения жизни и здоровья личного состава на направлении, которое вам всем хорошо известно. Найти, приобрести, ограбить (сам не знаю кого), но надо любым образом решить эту задачу, а точнее проблему, пока эта проблема не решила нас", - подчеркнул он.
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