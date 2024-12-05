Это вопрос сохранения жизни: 80 ОДШБр, которая ведет бои на Курщине, срочно нужны мавики

80 ОДШБр, которая ведет бои на Курщине, срочно нужны дроны Mavic 3T для сохранения личного состава.

Об этом в Facebook сообщил воин бригады Юрий Бондарь, передает Цензор.НЕТ.

"Галицким львам, то есть нам, нужны мавики 3Т, идеально это ночные борта. Еще раз и даже так: нам КРИТИЧЕСКИ НУЖНЫ МАВИКИ 3Т! Это вопрос сохранения жизни и здоровья личного состава на направлении, которое вам всем хорошо известно. Найти, приобрести, ограбить (сам не знаю кого), но надо любым образом решить эту задачу, а точнее проблему, пока эта проблема не решила нас", - подчеркнул он.

Реквизиты для помощи

Ощадбанк

5167803264444964

IBAN: UA183257960000026204504953385

ИНН: 3142505634

ПриватБанк

5168752087437912

IBAN: UA683052990262076400931509814

ИНН: 3142505634

PayPal

[email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Галицкие десантники взяли в плен 11 российских оккупантов в бою на Курщине. ВИДЕО