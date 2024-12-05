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У Украины есть почти все для достройки Хмельницкой АЭС, - эксперт

Добудова ХАЕС

Украина обладает почти всеми необходимыми ресурсами для завершения строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. При этом на достройку 3-го энергоблока может уйти примерно 3,5 года, а для 4-го - около 2,5 лет.

Об этом заявил советник главы правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Малахов.

"Наша страна имеет достаточно технической базы и квалифицированных специалистов в сфере проектирования, строительства и эксплуатации. Около 75% оборудования для ХАЭС изготавливалось в Украине, и этот потенциал можно восстановить. У нас есть мощности для производства труб, кабельной продукции, насосного оборудования и других необходимых компонентов. Кроме того, важно отметить, что именно Киевский институт "Энергопроект" разрабатывал проект энергоблоков, начиная с этапа выбора площадки. Поэтому в нашей стране сохранились необходимая документация, технологии и специалисты, которые обладают уникальной институциональной памятью об этих объектах", - отметил Малахов.

По его словам, достройка энергоблоков является экономически выгодным проектом. Высокая готовность строительных конструкций позволит завершить работы в сжатые сроки. "Для достройки 3-го энергоблока понадобится примерно 3,5 года, а для 4-го - около 2,5 лет. Это гораздо быстрее, чем возведение новых энергоблоков, и обеспечит мощность в 1000 мегаватт на каждый блок", - добавил он.

Малахов также отметил, что достройка этих энергоблоков будет способствовать созданию десятков тысяч рабочих мест. Уже на этапе проектирования будет задействовано 300-400 специалистов, а во время строительства будут работать до 5 тысяч человек.

"Мы имеем все необходимое для реализации этого проекта. Высокая степень готовности конструкций, наличие технологий и знаний позволяют рассчитывать на быстрый ввод объектов в эксплуатацию. Это значительный шаг к энергетической независимости и стабильности Украины", - подытожил эксперт.

Как сообщалось, в июне профильный комитет Верховной Рады поддержал принятие законопроекта о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС. Отмечается, что законопроект должен быть включен в повестку дня в ближайшее время.

Автор: 

строительство (1997) энергетика (2553) Хмельницкая АЭС (45)


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Топ комментарии
+3
Тільки ідіот ставить паруса на човні при наближенні шторму.
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05.12.2024 14:43
+2
Так,так -це саме те що зараз потрібно🤬!?
Може потрібно підтримувати в робочому стані те що є ?
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05.12.2024 14:41
+2
Эксперд видать с ОП или минатома ?
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05.12.2024 14:52
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Так,так -це саме те що зараз потрібно🤬!?
Може потрібно підтримувати в робочому стані те що є ?
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05.12.2024 14:41 Ответить
Тільки ідіот ставить паруса на човні при наближенні шторму.
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05.12.2024 14:43 Ответить
Тюю. Та це ж супер награда вырасти гроші і кінців ніхто ніколи не знайде.
Мова не про енергію чи її нестачу. Мова про капусту
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05.12.2024 15:06 Ответить
Лідор ничяво у вас нє украл. І соратники тримаються тієї ж теорії.
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05.12.2024 15:14 Ответить
Эксперд видать с ОП или минатома ?
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05.12.2024 14:52 Ответить
Да, да!
За 2 з половиною роки! Будівництво розпочато в 1981 році!!!!
Буде закінчено в ТУРБОРЕЖИМІ!
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05.12.2024 15:09 Ответить
Добудовувати треба, але тільки не під час війни,деякі діячі так і не зрозуміло що в країні війна на виживання .
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05.12.2024 15:22 Ответить
добудувати те чого нічим доставляти? не ставте воза перед кобилою.
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05.12.2024 15:46 Ответить
Юрій Малахов схоже рашистська гнида, яка намагається суттєво погіршити нашу обороноздатність в угоду мародерам з ОПи.
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05.12.2024 15:42 Ответить
Малахов наче з неба упав. Насправді, в Україні немає НІЧОГО (окрім великого бажання) для добудови енергоблоків на ХАЕС. Заводи зруйновані (харківський Турбомаш, сумський Насосенергомаш та ще десятки інших, що виробляли колись продукцію для АЕС), кадрів немає від слів "зовсім", монтажних організацій, здатних здійснювати такі роботи майже немає, та й ті, що є, у коматозному стані. Науки немає, "необхідна документація, технології та фахівці, які володіють унікальною інституційною пам'яттю про ці об'єкти" - це мотлох пів-вікової давнини. Малахов піарить свою контору, більше нічого.
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05.12.2024 16:59 Ответить
Ручонки так и чешутся пошинковать капусту
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05.12.2024 16:37 Ответить
Таке враження що Енергоатом та Кабінет мінистрів України вже вважають Запорізьку атомну електростанцію властністю росії. Бо інакше пояснити навіщо нам додаткові Гігавати неможливо.
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05.12.2024 17:44 Ответить
 
 