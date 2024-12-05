У Украины есть почти все для достройки Хмельницкой АЭС, - эксперт

Украина обладает почти всеми необходимыми ресурсами для завершения строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. При этом на достройку 3-го энергоблока может уйти примерно 3,5 года, а для 4-го - около 2,5 лет.

Об этом заявил советник главы правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Малахов.

"Наша страна имеет достаточно технической базы и квалифицированных специалистов в сфере проектирования, строительства и эксплуатации. Около 75% оборудования для ХАЭС изготавливалось в Украине, и этот потенциал можно восстановить. У нас есть мощности для производства труб, кабельной продукции, насосного оборудования и других необходимых компонентов. Кроме того, важно отметить, что именно Киевский институт "Энергопроект" разрабатывал проект энергоблоков, начиная с этапа выбора площадки. Поэтому в нашей стране сохранились необходимая документация, технологии и специалисты, которые обладают уникальной институциональной памятью об этих объектах", - отметил Малахов.

По его словам, достройка энергоблоков является экономически выгодным проектом. Высокая готовность строительных конструкций позволит завершить работы в сжатые сроки. "Для достройки 3-го энергоблока понадобится примерно 3,5 года, а для 4-го - около 2,5 лет. Это гораздо быстрее, чем возведение новых энергоблоков, и обеспечит мощность в 1000 мегаватт на каждый блок", - добавил он.

Малахов также отметил, что достройка этих энергоблоков будет способствовать созданию десятков тысяч рабочих мест. Уже на этапе проектирования будет задействовано 300-400 специалистов, а во время строительства будут работать до 5 тысяч человек.

"Мы имеем все необходимое для реализации этого проекта. Высокая степень готовности конструкций, наличие технологий и знаний позволяют рассчитывать на быстрый ввод объектов в эксплуатацию. Это значительный шаг к энергетической независимости и стабильности Украины", - подытожил эксперт.

Как сообщалось, в июне профильный комитет Верховной Рады поддержал принятие законопроекта о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС. Отмечается, что законопроект должен быть включен в повестку дня в ближайшее время.