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Помощь UGB для UNBROKEN достигнет 40 млн грн к концу 2024 года

Новости компаний

Укргазбанк допомагає Національному реабілітаційному центру UNBROKEN

UGB (обновленный Укргазбанк) продолжает системно поддерживать Национальный реабилитационный центр UNBROKEN (НЕЗЛАМНІ), где лечат и реабилитируют военнослужащих, ветеранов и украинцев, пострадавших в результате войны.

Сотрудничество партнеров началось в марте этого года, когда был подписан соответствующий меморандум. С тех пор помощь UNBROKEN является главным благотворительным проектом банка в 2024 году.

В начале декабря Родион Морозов, и.о. председателя правления Укргазбанка, в очередной раз посетив UNBROKEN, отметил:

"Помогать UNBROKEN - это поддерживать наших военных, ветеранов, пострадавших от войны украинцев и способствовать их возвращению к активной жизни. Именно поэтому UGB системно сотрудничает с центром, чтобы каждый, кто нуждается в восстановлении, имел возможность получить помощь".

Укргазбанк допомагає Національному реабілітаційному центру UNBROKEN

Банк уже предоставил более 27 млн грн благотворительной помощи для UNBROKEN. Из них 23,6 млн грн было направлено на закупку экологических и сейсмостойких CLT-панелей для комплексной реконструкции центра. Благодаря благотворительным средствам банка и других благотворителей UNBROKEN достроил два этажа корпуса. Оптимизация пространства после завершения реконструкции даст возможность увеличить количество стационарных коек с 65 до139. По данным UNBROKEN центр сможет принимать 3000-3500 пациентов в год, то есть вдвое больше чем до реконструкции.

Національний реабілітаційний центр UNBROKEN

Также банк предоставил более 3,5 млн грн благотворительной помощи на закупку оборудования для двух кабинетов восстановления слуха. Экспертную поддержку оказала общественная организация "Відчуй". Ухудшение и потеря слуха из-за взрывов и контузии являются одними из самых распространенных травм у военнослужащих и пострадавших в результате войны. Такие травмы часто воспринимают как второстепенные, в то время как эффективность лечения зависит от своевременной диагностики и реабилитации. Один кабинет предназначен для обследования и восстановления взрослых пациентов, а в другом помогают детям. Чтобы оказать качественную помощь пациентам и поддержать их на каждом этапе, вместе с отоларингологами UNBROKEN в центре работают сурдопедагоги ОО "Відчуй", которые проводят комплексную диагностику слуха, групповые и индивидуальные занятия по адаптации и поддержке, а также оказывают психологическую помощь.

За 6 месяцев работы первичное обследование слуха прошли 170 пациентов, из них 14 детей. 89 пациентов посетили коррекционные консультации в кабинете восстановления слуха.

Дарья Герасимчук, исполнительный директор ОО "Відчуй":

"Каждый заслуживает возможности услышать жизнь во всей ее полноте, и кабинеты восстановления слуха в центре UNBROKEN помогут реализовать это право. Мы уже видим, как наши усилия приносят реальные результаты. Например, один из защитников, потерявший слух во время боевых действий, после слухопротезирования и реабилитации, которую предоставили специалисты ОО "Відчуй", не только вернулся к активной жизни, но и почувствовал вдохновение учиться новой специальности и найти новое призвание. Это показывает, что наши усилия могут помочь людям не только восстановить слух, но и найти новый смысл в жизни".

До конца этого года банк планирует еще предоставить благотворительную помощь центру на закупку медицинского оборудования. В целом за 2024 год она составит около 40 миллионов гривен.

Олег Билянский, руководитель Национального реабилитационного центра UNBROKEN:

"Мы очень благодарны Укргазбанку за поддержку наших несокрушимых пациентов и медработников. Благодаря их помощи мы сможем уже через несколько месяцев открыть дополнительные два этажа для лечения людей, пострадавших от войны. Сейчас очередь в Центр - 37 пациентов на одно койко-место. Благодаря помощи партнеров мы сможем одновременно помогать большему количеству людей".

Национальный реабилитационный центр UNBROKEN (НЕЗЛАМНІ) - это уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от российской агрессии, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботизированное протезирование. Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их изготавливают. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских. Цель центра - чтобы люди с военными травмами не должны были ехать на лечение за границу, а спасать, протезировать, реабилитировать их можно было в Украине.

Публичное акционерное общество акционерный банк "УКРГАЗБАНК". Лицензия НБУ №123 от 21.07.1993. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183

Автор: 

благотворительность (610) помощь (7784) Укргазбанк (32) реабилитация (347)


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06.12.2024 13:39 Ответить
 
 