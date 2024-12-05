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Возможность получить направление на ВВК через "Резерв+" будет реализована до конца зимы, - Минобороны

застосунок Резерв+

Возможность получить электронное направление на ВВК через приложение "Резерв+" будет реализована до конца февраля 2025 года.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реформа ВВК была разработана Минобороны вместе с нашими партнерами. Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", - сказала чиновник.

По словам Черногоренко, Минобороны затем в течение нескольких месяцев масштабирует эту реформу, и в итоге военнообязанные смогут проходить медосмотр для установления пригодности в любом гражданском учреждении, которое они сами себе выберут.

"Это даст возможность разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную - то, что будет осуществлено в системе Минобороны. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", - пояснила заместитель министра.

Читайте также: Больше не нужно обращаться в ТЦК, медосмотр можно пройти в удобном месте, - Умеров о реформе ВВК

Автор: 

Минобороны (9306) приложение (170) военно-врачебная комиссия (188) Черногоренко Екатерина (115)


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Повісток у резерві+ не буде (С).
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05.12.2024 22:53 Ответить
Так вони вже є, статус "порушення військового обліку" з червоною полоскою, ні що інше як єлектронна повістка. Причому абсолютно незаконна херня, яка дозволяє мусорами людину затримати і відвезти в тцк.
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06.12.2024 11:01 Ответить
ну так и выдавайте е-высновок в резерве+
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05.12.2024 23:18 Ответить
все правильно робить влада. Підтримую. Це прогресивна річ. Але це не розв'яже питання виконання плану мобілізації. Це для зручності лише.
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05.12.2024 23:31 Ответить
А резерв+ не створений щоб розв'язувати якісь питання, він потрібен щоб стригти бабло
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06.12.2024 11:04 Ответить
А можливість відслужити у резерв+ додадуть вже незабаром, для зручності можна буде відслужити прямо у додатку у телефоні, не виходячи з дому. Але якщо тебе вб'ють поки ти служиш у додатку, помирати треба тільки попередньо видаливши додаток з телефону. Не дякуйте.
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06.12.2024 00:11 Ответить
Ага зроблять тапалку типу хом'яка а всі коіни на карман просрочці 😂
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06.12.2024 11:06 Ответить
на фронт без смс та регістрацій
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16.12.2024 13:32 Ответить
 
 