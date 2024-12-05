Возможность получить направление на ВВК через "Резерв+" будет реализована до конца зимы, - Минобороны

Возможность получить электронное направление на ВВК через приложение "Резерв+" будет реализована до конца февраля 2025 года.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реформа ВВК была разработана Минобороны вместе с нашими партнерами. Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", - сказала чиновник.

По словам Черногоренко, Минобороны затем в течение нескольких месяцев масштабирует эту реформу, и в итоге военнообязанные смогут проходить медосмотр для установления пригодности в любом гражданском учреждении, которое они сами себе выберут.

"Это даст возможность разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную - то, что будет осуществлено в системе Минобороны. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", - пояснила заместитель министра.

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