С начала суток на фронте произошло 182 боестолкновения, наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 22:00 субботы, 7 декабря, на фронте произошло 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 40 КАБов, 429 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага вблизи Волчанска. Оккупанты сбрасывали КАБы в районах Казачьей Лопани и Орешанки.

Враг совершил девять атак на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время восемь боестолкновений в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая завершились. Авиаударам подверглись Киврашевка, Западное и Большая Шапковка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день российские войска 22 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершилась неудачей попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы, всего было отбито семь атак.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого. Противник применял авиационные средства поражения по Новотроицкому.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 146 и ранили 194 оккупанта на данном направлении; уничтожили две боевых бронированных машины, три автомобиля.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 42 боестолкновения. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Сонцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Анновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация по районам населенных пунктов Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Багатыр, Константинополь.

На Времевском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка, но помешали этому наши мужественные защитники, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении нашими воинами была отражена одна атака в направлении Новоданиловки.

Враг провел три неудачных штурма на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники за сегодня отбили 14 атак оккупантов, продолжается еще три боестолкновения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В Генштабе добавили, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

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