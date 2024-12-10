Проблемы армии РФ в начале войны в Украине должны беспокоить Китай, - Пентагон

То, что Россия столкнулась со значительными проблемами в начале полномасштабного вторжения в Украину, должно очень беспокоить Китай.

Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кейтлин Гикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Гикс отметила, что Китай внимательно следит за войной России в Украине особенно потому, что имеет значительно меньше опыта в ведении современных войн, ведь Пекин не воевал 40 лет.

Комментируя угрозы Китая для региона, Гикс прогнозирует, что Китаю не удастся быстро захватить территорию.

"Если КНР проведет агрессию против соседа, она, вероятно, столкнется с тем, с чем Россия столкнулась в Украине - обе стороны должны быть готовы к затяжной войне, расходы на которую будут только расти со временем", - отметила заместитель главы Пентагона.

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Гикс отметила, что "Пекин внимательно следит" за событиями в российской войне и, в частности, за техническими инновациями, меняющими характер ведения войны.

"Украина - это пример сопротивления и инновационности против агрессора, который должны четко видеть по обе стороны Тайваньского пролива, в Южнокитайском море и в других местах", - отметила чиновник.