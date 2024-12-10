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Новости Война
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Проблемы армии РФ в начале войны в Украине должны беспокоить Китай, - Пентагон

Заступниця очільника Пентагону Кейтлін Гікс

То, что Россия столкнулась со значительными проблемами в начале полномасштабного вторжения в Украину, должно очень беспокоить Китай.

Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кейтлин Гикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Гикс отметила, что Китай внимательно следит за войной России в Украине особенно потому, что имеет значительно меньше опыта в ведении современных войн, ведь Пекин не воевал 40 лет.

Комментируя угрозы Китая для региона, Гикс прогнозирует, что Китаю не удастся быстро захватить территорию.

"Если КНР проведет агрессию против соседа, она, вероятно, столкнется с тем, с чем Россия столкнулась в Украине - обе стороны должны быть готовы к затяжной войне, расходы на которую будут только расти со временем", - отметила заместитель главы Пентагона.

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Гикс отметила, что "Пекин внимательно следит" за событиями в российской войне и, в частности, за техническими инновациями, меняющими характер ведения войны.

"Украина - это пример сопротивления и инновационности против агрессора, который должны четко видеть по обе стороны Тайваньского пролива, в Южнокитайском море и в других местах", - отметила чиновник.

Автор: 

армия РФ (19160) Китай (2954) Пентагон (1451)


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Цивілізований світ вже давно мав би виробити план до повернення Китаю у роки знищення горобців. Інакше доведеться розробляти план по виживанню від світової китайської експансії.
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10.12.2024 21:49 Ответить
Цивілізований світ рахує криваві бабки. Йому не до того.
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11.12.2024 00:40 Ответить
Цивілізований світ рано чи пізно програє мільярдним ордам автократій. Європейцям доведеться евакуюватися в Канаду, що б хоч на якийсь час океан їм допомагав у захисті. В штати династія трампів може не пустити. А Південну Америку вдруге колонізувати вони по причині цивілізованості не зможуть. Є ще варіант перестати бути цивілізованими і накачувати населення зранку до ночі пропагандою, що б воно хотіло йти битися і помирати. Але з цим процесом не можна надовго затягувати. Час працює проти них. Технологічна перевага нівелюється, а демографічна складова буде постійно зростатити не на їх користь. Є ще фактор ядерної і біологічної зброї. Якщо він спрацює то людська популяція може не вижити. А якщо невелика кількість і виживе, то це буде нова цивілізація і нова історія людства.
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11.12.2024 00:03 Ответить
Новый мир много раз нарождался на сломе цивилизаций - ничто не вечно
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11.12.2024 01:05 Ответить
 
 