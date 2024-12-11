В Украину вернули более тысячи детей после начала полномасштабного вторжения, - Лубинец
После начала полномасштабного вторжения с оккупированных территорий и России удалось вернуть 1032 ребенка.
Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал о последней инициативе, когда удалось вернуть пятерых детей. Трое из них были уже совершеннолетние и самостоятельно изъявили желание вернуться в Украину, где у них находятся родственники. Еще двух детей удалось вернуть благодаря поддержке международных партнеров.
"Во время первого общения с детьми, они начали сообщать, что на них оказывалось давление, в том числе и психологическое. Детей заставляли признать, что они не хотят возвращаться в Украину, что боятся этого возвращения", - отметил Лубинец.
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NELSON
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конрад 1
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